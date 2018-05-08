Вологда претендует на звание лучшего города России

Стать самым привлекательным и узнаваемым городом страны может Вологда . Областная столица вошла в топ-10 голосования по проекту « Город России — национальный выбор».

Поучаствовать в голосовании может каждый желающий. Победа достанется городу, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием, по мнению интернет-пользователей. Голосование продлится до 30 декабря.