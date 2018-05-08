Вологда претендует на звание лучшего города России 

Стать самым привлекательным и узнаваемым городом страны может Вологда. Областная столица вошла в топ-10 голосования по проекту «Город России — национальный выбор».
8 мая в топ-10 входят Владикавказ, Владивосток, Нальчик, Пенза, Красноярск, Челябинск, Вологда, Ярославль, Ханты-Мансийск, Кострома. Областная столица Вологодской области находится на седьмой строчке. За Вологду отдано 27 244 голоса. За лидера рейтинга — Владикавказ — 220 262 голоса.
Поучаствовать в голосовании может каждый желающий. Победа достанется городу, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием, по мнению интернет-пользователей. Голосование продлится до 30 декабря.