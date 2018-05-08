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Видеомост «Фронтовая перекличка»
Sputnik Эстония
26 минут назад
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Фото:
Sputnik Эстония
Видеомост Москва-Таллинн-Минск-Бишкек-Ереван-Кишинёв-Тбилиси-Баку под названием «Фронтовая перекличка».
Видеомост «Фронтовая перекличка»: никто не забыт >>
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