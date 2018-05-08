Ещё
В преддверии 9 Мая жители Самары возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В преддверии 9 Мая жители Самары возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 8 мая, в Самаре стартовали памятные мероприятия в честь Дня Победы. На площади Славы в 11:00 началась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Также они поделились видеокадрами с торжественной акции. На нем можно увидеть участников ВОВ, живущих ныне в Самаре.
В церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре принимают участие Ветераны ВОВ. На видео вы можете услышать имена наших Победителей, участников ВОВ, живущих ныне 🙏🏼#ДеньПобеды pic.twitter.com/FfXSG3NZ0t
— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.
В память о ветеранах войны и тружениках тыла на акции собрались более тысячи самарцев. Почтить боевых товарищей, своих родных и близких пришли ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители областного правительства, сотрудники силовых структур и юные воспитанники патриотических клубов.
Площадь Славы усыпана людьми
Возложить цветы пришли и представители партии ЛДПР
— В церемонии возложения венков и цветов к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Почтить память пришли и почетные граждане Самарской области, и представители общественности, — рассказали в областном правительстве.
63.ru: последние новости
Откроют парад Победы: 9 мая по площади Куйбышева промаршируют юнармейцы Всего 6000 рублей: жители Самары выставили на продажу пригласительные на парад Победы Гарантия — 1 год: в Самаре разметку на дороги наносят краской и пластиком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК897
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»204
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом426
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика9
Главным событием для рубля станет 12 мая47
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение