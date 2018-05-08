В преддверии 9 Мая жители Самары возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» 

Во вторник, 8 мая, в Самаре стартовали памятные мероприятия в честь Дня Победы. На площади Славы в 11:00 началась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Также они поделились видеокадрами с торжественной акции. На нем можно увидеть участников ВОВ, живущих ныне в Самаре.
В церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре принимают участие Ветераны ВОВ. На видео вы можете услышать имена наших Победителей, участников ВОВ, живущих ныне 🙏🏼#ДеньПобеды pic.twitter.com/FfXSG3NZ0t
— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.
В память о ветеранах войны и тружениках тыла на акции собрались более тысячи самарцев. Почтить боевых товарищей, своих родных и близких пришли ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители областного правительства, сотрудники силовых структур и юные воспитанники патриотических клубов.
Площадь Славы усыпана людьми
Возложить цветы пришли и представители партии ЛДПР
— В церемонии возложения венков и цветов к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Почтить память пришли и почетные граждане Самарской области, и представители общественности, — рассказали в областном правительстве.