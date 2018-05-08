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В Обручевском районе рассказали о социальной рекламе
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В Обручевском районе рассказали о социальной рекламе 

Обручевский меридиан 28 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина состоялась очередная серия интерактивных лекций и мастер-классов для школьников в рамках проекта «Университетские субботы».
Лекцию «“Что такое ''хорошо'' и что такое ''плохо''?” (о чем и как с нами говорит социальная реклама)» подготовила и провела заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Арина Жукова. Во время беседы со школьниками Арина Геннадьевна раскрыла сущность понятия «реклама», рассказала об особенностях рекламного текста, разновидностях рекламы (коммерческой, политической, социальной).
Далее лектором были отмечены основные функции социальной рекламы, которая привлекает внимание к социальным проблемам, формирует новые общественные ценности и продвигает положительные модели поведения. Также были затронуты основные темы, отраженные в рекламных текстах, и виды информации в социальной рекламе.
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