Сенаторы предложили не штрафовать исправительные учреждения за долги по электричеству

В прошлом году в Арбитражный суд Петербурга Ленинградской области поступило девять заявлений о взыскании задолженности с колоний.

Как рассказал автор законопроекта, поводом для этого послужили обращения от исправительной колонии Санкт-Петербурга.

Всего за 2017 год в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило девять исковых заявлений о взыскании задолженности с исправительных колоний.