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Сенаторы предложили не штрафовать исправительные учреждения за долги по электричеству
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Сенаторы предложили не штрафовать исправительные учреждения за долги по электричеству 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В прошлом году в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило девять заявлений о взыскании задолженности с колоний.
В Совете Федерации предлагают не штрафовать исправительные учреждения ФСИН за несвоевременную оплату электроэнергии. С соответствующей инициативой выступил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Как рассказал автор законопроекта, поводом для этого послужили обращения от исправительной колонии Санкт-Петербурга.
Всего за 2017 год в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило девять исковых заявлений о взыскании задолженности с исправительных колоний.
— Колонии не в состоянии платить такие деньги, а больше других страдают учреждения ФСИН, на территории которых находится производство. Начинают замораживать их счета, из-за чего те, кто отбывает наказание и работает, не могут получить причитающиеся выплаты за свой труд, — отметил сенатор в комментарии "Парламентской газете".
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