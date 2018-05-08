Французы купят мусор из Подмосковья 

Крупный французский производитель строительных материалов Lafarge намерен заключить контракт на ежегодную закупку 250-280 тысяч тонн мусора из Подмосковья. Компания будет использовать его для производства вторичного твердого топлива RDF (refuse derived fuel) для своих цементных печей.
По словам министра экологии Московской области Александра Когана, соглашение уже почти подписано.
«Им [французской компании] выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо — за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырьё бесплатно, или даже им будут платить [за приём мусора]», — цитирует его ТАСС.