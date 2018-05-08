Французы купят мусор из Подмосковья

Крупный французский производитель строительных материалов Lafarge намерен заключить контракт на ежегодную закупку 250-280 тысяч тонн мусора из Подмосковья . Компания будет использовать его для производства вторичного твердого топлива RDF (refuse derived fuel) для своих цементных печей.

По словам министра экологии Московской области Александра Когана, соглашение уже почти подписано.