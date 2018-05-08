Как эффективно почистить Gmail и не платить за дополнительное пространство 

Как эффективно почистить Gmail и не платить за дополнительное пространствоКаждый день мы с коллегами получаем десятки пресс-релизов от разных компаний. И есть один момент, который дико раздражает. Пиарщики никогда не думают о размере вложений.
Решив особо не заморачиваться, многие представители присылают фотографии по 8 — 10 мегабайт. Учитывая, что в одном письме их может быть несколько, подобные письма рано или поздно сжирают все свободное бесплатное пространство в сервисе Gmail.
Проблема решается двумя способами.
Первый — подключить платную подписку на облако Google Drive за пару сотен рублей.
Второй — умно распорядиться настройками сервиса Gmail и избавиться от прожорливых писем.
Конечно же, выбираем второй.
Как освободить пространство в Gmail
Шаг 1. Откройте веб-сервис Gmail.com в браузере.
Шаг 2. Воспользовавшись поиском, введите следующую команду:
has:attachment larger:10M Значение «10M» отвечает за размер писем с вложениями в мегабайтах. Можете изменять его на 5M, 2M, 25M и другие варианты.
Шаг 3. Откроется список с письмами, в которых вложения больше указанного значения. В данном случае, больше 10 мегабайт.
Шаг 4. Удалив ненужные письма, не забудьте очистить корзину.
Всего за несколько минут легко можно освободить пару сотен мегабайт, занимающих место в Google Drive.