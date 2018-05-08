Ещё
Как эффективно почистить Gmail и не платить за дополнительное пространство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как эффективно почистить Gmail и не платить за дополнительное пространство 

iPhones.ru 28 минут назад
Фото: iPhones.ru
Как эффективно почистить Gmail и не платить за дополнительное пространствоКаждый день мы с коллегами получаем десятки пресс-релизов от разных компаний. И есть один момент, который дико раздражает. Пиарщики никогда не думают о размере вложений.
Решив особо не заморачиваться, многие представители присылают фотографии по 8 — 10 мегабайт. Учитывая, что в одном письме их может быть несколько, подобные письма рано или поздно сжирают все свободное бесплатное пространство в сервисе Gmail.
Проблема решается двумя способами.
Первый — подключить платную подписку на облако Google Drive за пару сотен рублей.
Второй — умно распорядиться настройками сервиса Gmail и избавиться от прожорливых писем.
Конечно же, выбираем второй.
Как освободить пространство в Gmail
Шаг 1. Откройте веб-сервис Gmail.com в браузере.
Шаг 2. Воспользовавшись поиском, введите следующую команду:
has:attachment larger:10M  Значение «10M» отвечает за размер писем с вложениями в мегабайтах. Можете изменять его на 5M, 2M, 25M и другие варианты.
Шаг 3. Откроется список с письмами, в которых вложения больше указанного значения. В данном случае, больше 10 мегабайт.
Шаг 4. Удалив ненужные письма, не забудьте очистить корзину.
Всего за несколько минут легко можно освободить пару сотен мегабайт, занимающих место в Google Drive.
iPhones.ru: последние новости
Каждый месяц я качаю 20 ГБ на айфон нахаляву. Сейчас научу Почему Apple убила роутеры AirPort. Правда намного интереснее Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернету
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК881
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»193
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом423
Главным событием для рубля станет 12 мая46
Медведева отказались поддержать1416
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение