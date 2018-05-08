Как на Кавказе появились блондины

Кавказ издревле был местом, через которое проходила массовая миграция. Здесь сталкивались народы, через горные хребты шли многотысячные армии. И, естественно, часть некоторых этносов оседала в регионе. Так возникло разнообразие фенотипов — вплоть до того, что среди смуглых и черноволосых кавказцев теперь можно встретить голубоглазых блондинов. Кавказ был заселен уже с эпохи неолита, причем сразу двумя ветвями европеоидной расы. Кроме пришедших сюда в разное время народов, не являющихся по происхождению кавказцами (русские, украинцы, курды, ассирийцы, греки, татары, евреи), можно выделить три местных языковых семьи: кавказская (грузины, мингрелы, сваны, абхазы, ингуши, чеченцы, кабардинцы, черкесы, адыги), алтайская (азербайджанцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы), индоевропейская (осетины, езиды, горские евреи, курды, талыши и таты).

Кавказцы и скифы

Существует мнение, что современные уроженцы Кавказа — в основном черноглазые, смуглые и черноволосые. Однако среди чеченцев и аваров часто встречаются представители со светлыми или рыжими волосами, светлой кожей и голубыми или зелеными глазами. Причем люди с подобной внешностью, как отмечают этнографы, живут в этом регионе уже на протяжении нескольких веков. В XIX веке известный исследователь И. И. Пантюхов в работе «Антропологические типы Кавказа» описывал светловолосых и светлоглазых кавказцев: «Процент беспигментных серых и голубых глаз колеблется по народностям между 2–15%. Оттенки беспигментных глаз весьма разнообразны — у осетин глаза встречаются почти синие, у мингрельцев наблюдались цвета золы, у абхазцев — ярко-желтые, но особенно часты разнообразные оттенки зеленого цвета. У сванетов зеленые глаза составляют 20–30%, у некоторых лезгин 15–20%».

Патриархальный уклад и некоторая замкнутость, а также традиция регулировать брачные союзы и избегать смешения с другими народностями позволили кавказцам сохранять этот фенотип из поколения в поколение в течение столетий.

Возможно, с исконными жителями Кавказа когда-то смешались племена, члены которых были светловолосыми и светлоглазыми. Есть гипотеза, что в числе таких пришельцев могли быть кочевники-скифы, жившие на территории между Доном и Дунаем. В середине I тысячелетия до н. э. кавказский регион лежал на пути миграции многих племен. Те же скифы мигрировали в предкавказские степи из-за засухи и демографического взрыва, других оттесняли набеги более воинственных соседей. На Кавказе обнаружены плиты с петроглифами, которые могут принадлежать именно скифам.

«Кавказская Албания»

Незадолго до начала нашей эры античные историки стали упоминать албанов, живших на Кавказе. Албаны были господствующим народом в союзе племен. Они населяли местность между Иберией и Каспием, территории Дагестана и предгорья Кавказа. Их государственное образование просуществовало (с перерывами) до 705 г. и было уничтожено арабами.

Античные историки описывают жителей Албании как высокорослых, светловолосых и светлоглазых людей. Само название страны в источниках, возможно. происходит от латинского albus — «белый». Антропологи полагают, что современный главенствующий на территории каспийский тип людей появился там позже.

Удивительное открытие

Есть и еще одна гипотеза, заключающаяся в том, что жители Кавказа изначально были светловолосыми. В конце XX столетия в Китае обнаружили мумии. Ученые датировали их возраст примерно 2000 г. до н. э. Находка, сделанная в пустыне Такла-Макан, рядом с рекой Тарим , вызвала сенсацию. У мумий были светлые волосы, а их лица имели европеоидные черты: выступающие скулы, удлиненные носы, глубоко посаженные глаза.

Шерстяные ткани, облачавшие мумии, были сотканы с клетчатым узором. Профессор лингвистики и археологии Западного колледжа в Лос-Анджелесе доктор Элизабет Барбер исследовала текстиль, найденный в бассейне реки Тарим, и обнаружила поразительное его сходство с кельтским тартаном, который традиционно ассоциируется с кельтами, расселившимися в Ирландии , Уэльсе и Шотландии. Исследовательница выдвинула версию о том, что материал одежды таримских мумий и европейский тартан имеют общее происхождение. Согласно существующим данным, изначально этот клетчатый орнамент появился в районе Кавказских гор, по крайней мере 5000 лет назад. [С-BLOCK]

Генетические исследования показали наличие у мумий восточно-евразийской гаплогруппы С4, которая встречается и на Кавказе. Таким образом родилась одна из гипотез, связывающая начало миграции светлоглазого и светловолосого народа в Европу и Азию откуда-то из района Северного Кавказа.

Кавказ тысячелетиями был большим котлом, в котором смешивались разные народности. Сейчас сложно сказать, кто из светловолосых людей является отдаленным потомком когда-то живших на этой территории древних народов, а кто получил свою необычную для этой местности внешность от более близких предков. С ускорением процессов глобализации разнообразие типов внешности будет только увеличиваться.