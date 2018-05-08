Уважаемые коллеги, дорогие друзья и ветераны ВОВ!

Поздравляем Вас с Днём Победы!

В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, который был и остается для нас высшим образцом мужества и героизма. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Пусть великая Победа всегда будет для нас напоминанием, неиссякаемым источником стремления к объединению сил во имя счастья и благополучия наших близких и родных, будущего нашей страны.

Желаем Вам мира, согласия, долгих лет счастливой, благополучной жизни и крепкого здоровья. С праздником!

Коллектив

Москомэкспертизы,

Мосгосэкспертизы

и ГАУ «НИАЦ»