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Уважаемые коллеги, дорогие друзья и ветераны ВОВ!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья и ветераны ВОВ! 

Московская государственная экспертиза 36 минут назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Поздравляем Вас с Днём Победы!
В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, который был и остается для нас высшим образцом мужества и героизма. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Пусть великая Победа всегда будет для нас напоминанием, неиссякаемым источником стремления к объединению сил во имя счастья и благополучия наших близких и родных, будущего нашей страны.
Желаем Вам мира, согласия, долгих лет счастливой, благополучной жизни и крепкого здоровья. С праздником!
Коллектив
Москомэкспертизы,
Мосгосэкспертизы
и ГАУ «НИАЦ»
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