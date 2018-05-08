Живая история: екатеринбуржцы пересняли фотографии своих бабушек и дедушек, ушедших на фронт

Екатеринбуржцы приняли участие в проекте «Живая Победа». Они пересняли фотографии своих бабушек и дедушек, ушедших на войну. В таких же позах и максимально похожей одежде внуки и правнуки примерили на себя образы их предков.

Каждую фотографию сопровождает небольшая история ветерана, рассказанная его внуком или внучкой. Публикуем некоторые из них.

Когда вся страна узнала о нападении фашистской Германии на Советский Союз, моя бабушка мирно спала после выпускного вечера. Нина Михайловна — одна из тех молодых девчонок, что со школьной скамьи ушли на фронт добровольцами. Военная подготовка в школах в те годы была хорошей. Большинство школьников имели оборонные значки ПВХО, ГСО, «Ворошиловский стрелок», но брали на фронт не всех. Требовалось получить военную специальность.

В августе 41-го бабушка Нина выбила в райкоме комсомола направление на курсы радистов, и уже 8 ноября она гордо шагала в строю из 600 девчат на параде войск на площади 1905 года в Свердловске . Но флёр военной романтики быстро развеялся. Прифронтовой Валдай стал местом стажировки. Первые раненые и первые погибшие. Свердловские радистки вмиг осознали, что такое война, куда они так отважно стремились. Экипаж радиомашины, как правило, состоял из 7 человек, половина — девчонки.

Приехав на место дислокации, первое, за что брался экипаж, — зарывал машину, строил землянку, устраивал полевой быт, и это неотрывно от прямой обязанности приёма и передачи радиограмм. Противник быстро обнаруживал радиостанции, поэтому место стоянки приходилось часто менять. И всё заново — рыть землянку, зарывать машину, укрываться.

Подробную историю бабушкиной службы я узнала случайно. Нашла её рукописные записи и не могла оторваться. После войны Нина Михайловна работала библиотекарем, и в канун Дня Победы она часто выступала перед школьниками. С годами события стали забываться, и бабушка записала всё, что помнила, на тетрадных листах. Теперь эту подлинную историю нашей страны и моей бабушки бережно хранит наша семья.

Это фото сделано в 1941 году в городе Красноуфимске Свердловской области . На снимке моя двоюродная прабабушка Лёля, так ласково её называли в семье. То, что Лёля — Анна, я узнала позже, и это стало для меня большим удивлением. Предполагаю, что такое милое прозвище она заслужила за постоянную заботу и помощь семье своей старшей сестры и её детям. Так Лёля благодарила свою старшую родственницу за то, что смогла получить образование. Старшей сестре выучиться не удалось, а младшая Лёля была учителем русского языка и литературы и работала в школе, а еще держала корову и содержала небольшое хозяйство — в общем, по меркам военного времени жила неплохо.

Ей действительно хватало, и с роднёй она могла поделиться. Продуктами, которыми Лёля щедро снабжала родственников, семья старшей сестры смогла рассчитаться с рабочими за строительство дома. Домашнее хозяйство Лёли спасало и сирот, которых среди её учеников было немало. Несмотря на скромный образ сельской учительницы и женщины с чутким сердцем, у мужчин Лёля вызывала явно иные чувства. Её личная жизнь явно не вписывалась в нормы провинциальной жизни.

Она ни разу не была замужем официально, с мужьями жила в гражданском браке. И таких историй в её биографии было 4! В семье вспоминают, что одного супруга роковая любовь к Лёле довела до суицида. Мужчина не справился с приступом ревности и избавил себя от мучений одним выстрелом. Единственный сын Лёли, к сожалению, тоже погиб. С тех пор она больше не пыталась создать свою семью и посвятила себя племянникам, их детям, ученикам — всем, кто нуждался в доброй и нежной Лёле.

Когда началась война, моему дедушке Петру Иосифовичу было восемь лет. О боевых сводках в селе знали немного, связи не было. Главным источником информации служил деревенский бригадир. Уезжая каждый день в город за провизией, он привозил и новости с фронта. Бить врага — не сказать чтобы это была мечта каждого мальчишки, но это было как само собой разумеющееся. Так же обыденно, очевидно и бесспорно, как поступить в вуз после школы.

К такой неминуемой участи детей готовила и страна. Мальчишки проходили курс молодого бойца, с деревянной винтовкой учились сидеть в окопах. Нужно было только подождать, но не сидя на печи, а работая наравне со взрослыми. Точнее, вместо них: пахать, сеять и возить сдавать зерно за десятки километров. Черёд юного Петра идти на фронт был уже запланирован на октябрь 1945 года.

Но в мае страна узнала о капитуляции Германии. Этот миг помнит и дедушка: «Ох, как мы все запрыгали!» Надеть военную форму всё же пришлось, но, к счастью, в мирное время. Пройдя срочную службу в Иркутске , в звании сержанта и в должности командира двух минометных расчётов он часто проводил учебные занятия для новобранцев. В благодарность, как рассказывает дедушка, ему часто вручали благодарственные письма и цветы. Один из таких добрых моментов и запечатлён на этом фотоснимке.

На этой фотографии моей прабабушке 18 лет, как мне сейчас. Она только окончила 10 классов и, не имея педагогической подготовки, поступила работать учителем математики и немецкого языка в Игнатьевскую школу. В семейном архиве сохранилась характеристика, которую директор дал моей прабабушке: «При добросовестном отношении к порученному делу и методическим знаниям от старших учителей Наталья Прокопьевна овладела педагогическим мастерством. Успеваемость по математике свыше 90%». Переехав в 1947 году в Ирбит , прабабушка и здесь работала учителем в школе № 3. Так в годы войны в нашей семье зародилась династия педагогов. В этих же стенах работала и моя бабушка — дочь Натальи Прокопьевны, здесь учителем младших классов работает и моя мама.

Я тоже хочу стать педагогом, но в художественной школе. Прабабушку я совсем не помню, но много хорошего знаю о ней. Она была большой рукодельницей. Вышивала гладью на швейной машинке, ткала ковры и вязала. Любовь к творчеству у неё проявлялась во всем. Даже поздравительные открытки для внуков она подписывала стихами собственного сочинения. Сегодня крохотную книжку с ее строками ученики и коллеги школы бережно хранят, как и память о любимом учителе Наталье Прокопьевне.

Эта фотография сделана в самом начале войны, в сентябре 1941-го. На ней моя прабабушка Софья, педагог по образованию и рабочий завода № 231 имени Ворошилова по воле судьбы. Танки и бронепоезда были нужнее фронту, поэтому о работе в школе пришлось забыть. Пока Софья Алексеевна не могла учить, училась сама. Окончила курсы экономистов и перешла из производственного цеха в отдел. Так и проработала до окончания войны. В 1946 году Софья сменила не только работу — она вышла замуж и переехала в Ирбит. Здесь прабабушка снова вернулась к школьной доске, теперь уже навсегда.

В школе № 13 прошла путь от учителя русского языка и литературы до директора. Даже выйдя на пенсию, она не смогла расстаться со школой и до последнего работала в библиотеке. Я родилась, когда прабабушки уже не стало, но она всегда рядом со мной: в моей школе её портрет висит на доске почёта, в школьной библиотеке стоят её личные книги. А дома в большом сундуке хранятся её наряды. Удивительно, что многие блузки и платья тех лет сегодня снова в моде. Я чувствую, что моя незримая связь с прабабушкой Софьей не обрывается, а с годами становится только крепче.

На фронт мой прадед Владимир Андреевич ушёл добровольцем в 17 лет и всю войну служил механиком-техником в лётных войсках. Обслуживал самолеты перед боевыми вылетами и вспоминал, что ждать лётчиков на земле было для него самым тяжёлым испытанием. Но больше слов за прадеда говорят его награды. Медаль «За боевые заслуги» он получил за то, что обслужил 118 боевых вылетов, кроме того, эвакуировал с вынужденных посадок 4 самолёта, снял и поставил 3 мотора, произвел 13 мелких, 8 текущих и 3 восстановительных ремонта.

На груди у прадеда и медаль «За победу над Германией», а также нагрудный знак «Гвардия СССР». Последний торжественно вручали в присутствии всего личного состава с выносом знамени, а военнослужащим таких частей полагалось повышенное денежное жалование. Закончил войну прадед в звании младшего сержанта. На этом снимке, сделанном в грузинском городе Телави , ему 25 лет. Вернувшись на гражданку, он окончил Горный техникум и устроился на работу в мартеновский цех НТМК. В мирной жизни Владимир Андреевич построил три дома: на Украине , в Краснодаре и Нижнем Тагиле, где мы и провели наше детство.