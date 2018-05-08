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Кому можно не применять онлайн-ККТ
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Кому можно не применять онлайн-ККТ 

Время бухгалтера 35 минут назад
На сегодняшний день уже большинство компаний и ИП должны трудиться с виртуальной кассой. Через два месяца их количество будет еще больше. 1 июля завершится второй этап перехода на онлайн-аппараты. Выдавать онлайн-чеки покупателям станут коммерсанты и юрлица, которые имеют наемный персонал и применяют ЕНВД и патент, занимающиеся розничной торговлей и общепитом.
Несмотря на это исключения все же есть. Так, к примеру, торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив, изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей, присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами, а также сдача ИП в аренду собственного жилья.
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