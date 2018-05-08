Полиция и администрация Светлогорска Калининградской области организовали акцию памяти, посвящённую 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Масштабная акция памяти, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Светлогорске. Несколько сотен горожан, гостей курортного города и полицейских, многие из которых пришли семьями и взяли с собой детей, выстроились в форме словосочетания «9 мая!» на площадке перед Янтарь-холлом. Цифру «девять» образовали патрульные автомобили полиции, в букву «м» встали сотрудники МО МВД России «Светлогорский», «а» и «я» — граждане, а восклицательный знак украсили машина скорой помощи и дежурной части отдела полиции.

На закате, когда фонарные столбы погасли, участники акции зажгли лампадки, а автомобили оперативных служб — проблесковые маячки. С высоты в это время происходящее на площадке у концертного зала мероприятие снимал квадрокоптер. Таким образом, жители янтарного края почтили память героев, отдавших жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и подаривших сегодняшним жителям России мирное небо над головой. Также собравшиеся вспомнили о героизме и мужестве ветеранов Великой Отечественной войны.

Мероприятие собрало большое количество молодежи. Важно отметить, что с каждым годом на памятных акциях юных лиц становится все больше и больше.