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Крупная партия фруктов и овощей без документов обнаружена в Нижнем Новгороде
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Крупная партия фруктов и овощей без документов обнаружена в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Более тонны плодовоовощной продукции без документов обнаружено на оптово-розничной базе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Продукты были обнаружены на одной из торговых баз Нижнего Новгорода в ходе проверки регионального управления Россельхознадзора, Нижегородской таможни и регионального управления Роспотребнадзора. Обнаруженные на оптовой базе фрукты и овощи не имели этикеток с указанием страны происхождения. Кроме того, отсутствовали необходимые документы о качестве продукции.
Продукция была уничтожена. В отношении руководителя торговой базы возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось о том, что более 400 кг польских груш выявлено на оптовом рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде.
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