Крупная партия фруктов и овощей без документов обнаружена в Нижнем Новгороде

Более тонны плодовоовощной продукции без документов обнаружено на оптово-розничной базе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Продукты были обнаружены на одной из торговых баз Нижнего Новгорода в ходе проверки регионального управления Россельхознадзора , Нижегородской таможни и регионального управления Роспотребнадзора . Обнаруженные на оптовой базе фрукты и овощи не имели этикеток с указанием страны происхождения. Кроме того, отсутствовали необходимые документы о качестве продукции.

Продукция была уничтожена. В отношении руководителя торговой базы возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о том, что более 400 кг польских груш выявлено на оптовом рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде.