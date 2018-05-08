Дом в Челябинске с рухнувшим балконом отремонтируют до 2019 года

Дом №61 по проспекту Ленина в Челябинске отремонтируют до конца 2019 года, сообщили в управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

Напомним, что в этом доме ещё в 2005 году рухнул балкон, причём выходящий на проспект. К счастью, никто не пострадал. Позднее обвалилась часть другого балкона. Фасад укрепили железными конструкциями — было объявлено, что это временная мера, но фасад пребывает в таком состоянии уже три года. А ведь это центральный проспект города.

Как выяснилось, приступить к ремонту мешал статус объекта культурного наследия — это затягивало сроки ремонта, так как требовались многочисленные согласования. После экспертизы дом из списка объектов культурного наследия исключили.

В управляющей компании пояснили, что ремонт в доме уже идёт, но работы на фасаде потребуют дополнительных средств, так что, вероятно, в порядок его приведут лишь к концу 2019 года.