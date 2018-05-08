Новую услугу «Ответственное хранение груза» запустила транспортная компания «Байкал Сервис» в Приморье

Примем груз на хранение. Ответственное.

Новая услуга от филиала транспортной компании «Байкал Сервис» во Владивостоке позволит малому и среднему бизнесу значительно сократить издержки.

Как сообщил директор приморского подразделения ТК «Байкал Сервис» Николай Текутьев, складской аутсорсинг выгоден организациям по целому ряду признаков. Клиент оплачивает только погрузо-разгрузочные работы и аренду фактически необходимого метража, но не несет расходов, связанных с обслуживанием здания, заработной платой персонала, приобретением и амортизацией техники.

Он также отметил, что, помимо хранения на складе, по запросу клиента «Байкал Сервис» осуществляет комплектацию грузов и последующую их доставку по указанному отправителем адресу на всей территории России . Услугой ответственного хранения могут воспользоваться и физические лица. «Это может быть интересно владельцам небольших квартир, дачникам, автолюбителям, людям, переживающим ремонт или переезд», — пояснил Николай Текутьев.

Транспортная компания «Байкал Сервис» входит в пятерку ведущих отечественных грузоперевозчиков, по версии аналитического агентства InfraNews. Основана в 1994 году. Компания осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом и оказывает услуги складской логистики. География присутствия насчитывает более 200 российских городов.