В Псковской области в самом разгаре идет ремонт региональных дорог

Ремонт еще одной областной дороги начат на Псковщине . Речь идет в частности об участке Подборовье-Лопатово-Боровичи. Ремонтники асфальтируют этот участок, который проходит через населенные пункты Большое Загорье и Чудинково. Они расположены в Псковском районе.

Как заметили в региональном комитета по транспорту, длина участка — 6 км. Подрядчиком является «Псковавтодор», они же и начинали ремонт этого участка еще в прошлом году. В этом в планах фирмы — завершить покрытие верхнего участка асфальтобетоном.

К слову, на севере области, в Плюсском районе полным ходом идут работы на участке региональной дороги Заполье-Гдов.