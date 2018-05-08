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Тюменский бизнес прорвался к свердловскому мусору
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Тюменский бизнес прорвался к свердловскому мусору 

Уралинформбюро 39 минут назад
Фото: Уралинформбюро
7 мая свердловское министерство энергетики и ЖКХ со второй попытки определилось с «мусорными» операторами для Северного и Западного управленческих округов. В конкурсе, длившемся месяц, победили тюменская фирма «Рифей» и первоуральская «ТБО „Экосервис“, сообщает torgi.gov.ru.
Следует заметить, что „Рифей“, успешно прошедший первый этап конкурса, неожиданно не был допущен ко второму. Аналогичная судьба постигла и тагильских коммунальшиков „ГК-ТагилСпецТранс“, претендовавших на управление отходами Северного округа. Однако на втором этапе жюри все-таки признало тюменцев победителями, порекомендовав областному Минэнергетики заключить с компанией соглашение о работе с ТБО.
Мусорным оператором в Западном округе стал первоуральский „Экосервис“, выигравший это право в борьбе с тем же „Рифеем“, который заявился на конкурс по обеим территориям.
Договор с операторами будет заключен на 9 лет и 7 месяцев.
Стоит напомнить, что соперничество между участниками второго этапа конкурса началось еще в декабре 2017 года. Тогда за право управлять отходами в Западном, Северном и Восточном округах сошлись „ТагилСпецТранс“, „Экосервис“ и ЕМУП „Спецавтобаза“. Все три организации в итоге были объявлены победителями — каждая в своем округе.
Однако недовольный итогами „Рифей“ подал жалобу в УФАС. Тюменцы обвинили организаторов в несоответствии конкурсной документации закону об отходах производства и потребления.
В результате, как ранее сообщало „Уралинформбюро“, итоги двух из трех конкурсов были отменены. При этом антимонопольщики не стали оспаривать победу ЕМУП „Спецавтобаза“, которая стала мусорным оператором по Восточному управленческому округу на 12 лет.
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