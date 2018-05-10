В Самаре сделают заметной световую опору, в которую все врезаются

Сотрудники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) нанесут вертикальную разметку на световую опору, которая находится на выезде со Студенческого переулка на Галактионовскую.

— Опору сделаем заметной для автомобилистов до 15 июня, — уточнили сотрудники ТТУ в соцсетях.

Необходимость в этом возникла потому, что столб буквально притягивает к себе автомобилистов.

Они выезжают на Галактионовскую, пересекая трамвайные пути. И по разным причинам — кто-то отвлекся, кто-то едет на слишком высокой скорости, — врезаются в опору.

Последний случай здесь произошел 8 мая этого года. Водитель «Ниссана» въехал в столб, судя по повреждениям, на большой скорости.