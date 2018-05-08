Гарантия — 1 год: в Самаре разметку на дороги наносят краской и пластиком

На дорогах Самары обновляют разметку. Подрядчик использует краску (28462 квадратных метра), термопластик (34462) и холодный двухкомпонентный пластик (1834).

— Разметку наносят только на подготовленные к этому виду работ дороги. Проезжую часть приводят в надлежащее состояние. При необходимости выполняется аварийно-ямочный ремонт. Дорогу пылесосят и моют, — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

В первоочередном порядке подрядчики взяли в работу площадь имени Куйбышева и улицы, которые задействуются в проведении праздничных мероприятий 1 Мая и 9 Мая: Молодогвардейскую, Красноармейскую, Чапаевскую, Галактионовскую. В ночь на 8 мая рабочие вышли на улицу Вилоновскую. Разметку горячим термопластиком нанесли на участке от улицы Куйбышева до улицы Молодогвардейской.

— С маркировкой дорожного покрытия улиц, по которым пролегают гостевые и туристические маршруты, мы должны справиться до 25 мая. А срок окончания всех работ — 30 сентября этого года, — рассказал заместитель начальника участка управления дорожной разметки подрядной организации ООО «ТК „Восток Запад Транзит“ Алексей Афанасьев

Чтобы не мешать напряженному трафику в дневное время, большую часть работ по нанесению линий разметки проводят в ночную смену. Гарантия на свежую разметку составляет 1 год, в течение которого в случае возникновения недочетов подрядчик обязуется устранять их за счет собственного бюджета.