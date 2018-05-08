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Гарантия — 1 год: в Самаре разметку на дороги наносят краской и пластиком
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Гарантия — 1 год: в Самаре разметку на дороги наносят краской и пластиком 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
На дорогах Самары обновляют разметку. Подрядчик использует краску (28462 квадратных метра), термопластик (34462) и холодный двухкомпонентный пластик (1834).
— Разметку наносят только на подготовленные к этому виду работ дороги. Проезжую часть приводят в надлежащее состояние. При необходимости выполняется аварийно-ямочный ремонт. Дорогу пылесосят и моют, — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
В первоочередном порядке подрядчики взяли в работу площадь имени Куйбышева и улицы, которые задействуются в проведении праздничных мероприятий 1 Мая и 9 Мая: Молодогвардейскую, Красноармейскую, Чапаевскую, Галактионовскую. В ночь на 8 мая рабочие вышли на улицу Вилоновскую. Разметку горячим термопластиком нанесли на участке от улицы Куйбышева до улицы Молодогвардейской.
— С маркировкой дорожного покрытия улиц, по которым пролегают гостевые и туристические маршруты, мы должны справиться до 25 мая. А срок окончания всех работ — 30 сентября этого года, — рассказал заместитель начальника участка управления дорожной разметки подрядной организации ООО «ТК „Восток Запад Транзит“ Алексей Афанасьев.
Чтобы не мешать напряженному трафику в дневное время, большую часть работ по нанесению линий разметки проводят в ночную смену. Гарантия на свежую разметку составляет 1 год, в течение которого в случае возникновения недочетов подрядчик обязуется устранять их за счет собственного бюджета.
— Особое внимание подрядчик должен уделить предписаниям ГИБДД. Отработку отдельных аварийно опасных пешеходных переходов будут проводить на постоянной основе на протяжении всего весенне-летнего периода. У детских учебных заведений разметку выполнят в июле–августе с применением таких материалов как термопластик и холодный пластик. Дополнительно нанесут разметку желтого цвета, — сообщили в администрации.
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