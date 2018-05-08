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Безбашенный медоед против всех: зверь, которого боится даже лев
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Безбашенный медоед против всех: зверь, которого боится даже лев 

Trendymen 39 минут назад
Фото: Trendymen
Медоед не зря считается одним из самых отмороженных созданий матушки-природы. Он способен провести удачную схватку против компании львов, а потом разогнать случайно встреченного леопарда до космической скорости. Да что там — медоеда даже в Книгу рекордов Гиннеса занесли, как самого бесстрашного на свете зверя.
Не боится медоед и змей. Его иммунная система настолько совершенна, что после укуса королевской кобры он просто ляжет поспать. А затем проснется и брутально доест ошеломленную его наглостью змею.
Медоеды не только сильны, но и умны. Они понимают, как правильно загонять добычу в угол, используя тактические приемы, которым могли бы позавидовать и некоторые армии.
Челюсти медоеда настолько мощны, что он без труда прокусывает черепаший панцырь. Короче, этим львам на видео реально не повезло. В следующий раз они будут оббегать медоеда за километр и правильно сделают.
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