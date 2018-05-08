Безбашенный медоед против всех: зверь, которого боится даже лев

Медоед не зря считается одним из самых отмороженных созданий матушки-природы. Он способен провести удачную схватку против компании львов, а потом разогнать случайно встреченного леопарда до космической скорости. Да что там — медоеда даже в Книгу рекордов Гиннеса занесли, как самого бесстрашного на свете зверя.

Не боится медоед и змей. Его иммунная система настолько совершенна, что после укуса королевской кобры он просто ляжет поспать. А затем проснется и брутально доест ошеломленную его наглостью змею.

Медоеды не только сильны, но и умны. Они понимают, как правильно загонять добычу в угол, используя тактические приемы, которым могли бы позавидовать и некоторые армии.

Челюсти медоеда настолько мощны, что он без труда прокусывает черепаший панцырь. Короче, этим львам на видео реально не повезло. В следующий раз они будут оббегать медоеда за километр и правильно сделают.