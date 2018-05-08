СМИ сообщили о восьми пострадавших при столкновениях в Стамбуле

ХП была создана в октябре 2017 года бывшим главой МВД Турции и экс-депутатом парламента от ПНД Мераль Акшенер — одной из самых известных женщин в турецкой политике.

Отмечается, что нападению подвергся агитационный пункт ХП в стамбульском районе Багджылар. Восемь пострадавших, в том числе четверо с ножевыми ранениями, были госпитализированы. Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к нападению.

Акшенер, которая баллотируется в качестве кандидата в президенты Турции на выборах 24 июня, осудила нападение. «Никакие угрозы и нападения нас не запугают. Терпеливо будем идти к добру и здравому смыслу, в которых нуждается Турция», — написала Акшенер в Twitter.

Осудил нападение также кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Муаррем Индже. «Политическая конкуренция — это не война. Мы все дети этой страны», — написал он в Twitter.