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СМИ сообщили о восьми пострадавших при столкновениях в Стамбуле
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СМИ сообщили о восьми пострадавших при столкновениях в Стамбуле 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 8 мая — РИА Новости. Восемь активистов оппозиционной Хорошей партии (ХП) Турции получили ранения в ходе нападения со стороны членов националистической Партии национального движения (ПНД), сообщает газета Hurriyet.
ХП была создана в октябре 2017 года бывшим главой МВД Турции и экс-депутатом парламента от ПНД Мераль Акшенер — одной из самых известных женщин в турецкой политике.
Отмечается, что нападению подвергся агитационный пункт ХП в стамбульском районе Багджылар. Восемь пострадавших, в том числе четверо с ножевыми ранениями, были госпитализированы. Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к нападению.
Акшенер, которая баллотируется в качестве кандидата в президенты Турции на выборах 24 июня, осудила нападение. «Никакие угрозы и нападения нас не запугают. Терпеливо будем идти к добру и здравому смыслу, в которых нуждается Турция», — написала Акшенер в Twitter.
Осудил нападение также кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Муаррем Индже. «Политическая конкуренция — это не война. Мы все дети этой страны», — написал он в Twitter.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.
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