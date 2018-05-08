Предприятиям АПК на Вятке грозит банкротство из-за лизингового оператора

Об этой вопиющей ситуации стало известно на заседании аграрного комитета областного заксобрания (ЗС), где гендиректор «Вяткаагроснаба» Борис Бусыгин рассказал о долге своей организации в 60 миллионов рублей "Росагролизингу" . По его словам, ситуация развивалась следующим образом. В 2013 году в городе Белая Холуница сложилась критическая ситуация с запасами топлива и возникла угроза срыва отопительного сезона. Местная администрация обратилась с просьбой к руководству компании поставить каменный уголь в рассрочку, что и было сделано. Стоимость сделки составила почти 50 миллионов рублей, но деньги «Вяткаагроснаб» так и не получил. В 2016 году долг перешел в категорию безнадежных. Сейчас спор рассматривается в суде, власти Белой Холуницы оперативно предоставить комментарий по данной теме не смогли.

Тем не менее якобы в результате именно этой истории «Вяткаагроснаб» оказался в тяжелой финансовой ситуации. Из-за нехватки средств банки перестали выдавать ему займы, а когда компания прекратила платить по уже взятым ранее кредитам, в прошлом году долг списали с ее счетов. В том числе и деньги, которые сельхозпредприятия области исправно перечисляли за поставленную в лизинг технику, но «Росагролизинг» их не получил. О чем аграрии даже не знали.

Гром грянул 11 апреля, когда 16 сельхозпредприятий получили претензии от «Росагролизинга» по долгам «Вяткаагроснаба». Оказалось, что в договорах, которые заключались сразу на несколько хозяйств, была прописана коллективная ответственность в случае задолженности «Вяткаагроснаба». О чем его директор, по его словам, узнал только сейчас. Сами аграрии об этом пункте тоже не знали, поскольку целиком положились на регионального оператора «Росагролизинга».

Сельхозпредприятия исправно перечисляли деньги за поставленную в лизинг технику региональному оператору, но «Росагролизинг» их не получил

Теперь до 11 мая 16 хозяйств области должны выплатить «Росагролизингу» 38 миллионов рублей по долгам «Вяткаагроснаба». А поскольку такие договоры подписали 128 хозяйств, общая сумма претензий может составить 700 миллионов рублей.

— Я считаю, что этим делом должны заняться правоохранительные органы , поскольку здесь просматривается факт мошенничества, — говорит директор СПК племзавод «Соколовка» Вячеслав Ягдаров, фирма которого в числе шестнадцати получила претензию от «Росагролизинга». — Мы брали в «Вяткаагроснабе» два комбайна и за них почти расплатились. Но оказалось, что эти деньги в «Росагролизинг» не поступили, и теперь мы должны заплатить еще пять миллионов рублей, что сопоставимо с ценой двух машин. Почему «Вяткаагроснаб» не сообщил о своем финансовом положении четыре года назад? Мы бы заключили договор напрямую с «Росагролизингом». Мы думали, что несем ответственность только за свою технику, взятую в лизинг. И эта ситуация для нас — настоящий шок.

По словам председателя комитета ЗС по аграрным вопросам и развитию сельских территорий Владимира Яговкина, ситуация крайне тяжелая. По существу, можно говорить о нецелевом использовании «Вяткаагроснабом» средств, переданных хозяйствами региона за купленную в лизинг технику.

— Теперь главная задача — договориться с «Росагролизингом», чтобы эти требования по уплате долга как-то смягчить, — говорит Яговкин. — Дать время для какого-то экономического маневра, чтобы эти претензии не распространились на все 128 хозяйств. Если будет отсрочка со стороны «Росагролизинга», постараемся за это время как-то решить вопрос. Но 16 хозяйств, к которым уже пришла претензия, будут вынуждены выплачивать деньги.

Также Яговкин отметил, что о бюджетной поддержке аграриев речи быть не может: для этого просто нет юридических оснований.

Депутат ЗС, генеральный директор ОАО «Молоко» из Шахуньи Анатолий Маликов предложил в качестве варианта решения проблемы разделить общий долг «Вяткаагроснаба» между 128 хозяйствами. Тогда каждое отдало бы примерно по 400 тысяч рублей, чтобы не судиться с «Росагролизингом», а «Вяткаагроснаб» рассчитался бы за это с ними, например, своими услугами.

Но по мнению других депутатов, в сложной экономической ситуации далеко не все способны с ходу найти и такие суммы. Кроме того, возникли сомнения — а вдруг это еще не вся сумма долга, и в дальнейшем вновь придется скидываться на долги «Вяткаагроснаба»?

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Котлячкова, у хозяйств просто не было выбора. Технику можно было получить в лизинг только через регионального оператора, и теперь они оказались «наказаны за доверие». В ближайшее время Котлячков намерен встретиться с руководством «Росагролизинга», чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и найти пути решения проблемы. Пока же «Вяткаагроснаб» пытается погасить долг за счет выставленного на продажу производственно-складского комплекса площадью более 11 тысяч квадратных метров за 154 миллиона рублей. Но как быстро найдутся покупатели, пока неизвестно.