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Старушки взялись за пилы: дрова не лезут в печь
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Старушки взялись за пилы: дрова не лезут в печь 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как приходит пора заготавливать топливо на зиму, здвинчане начинают жаловаться, что дрова в печь не лезут. Не того размера. Приходится пенсионерам и одиноким старушкам пилить длинномеры.
Согласно техническим требованиям государственного стандарта от 1988 года, длина полена для печи составляет — 0,25; 0,33; 0,50; 0,75;; толщина — от  и более. Дрова, это зависит от их толщины, должны быть расколоты на две, четыре или большее количество частей. По требованию заказчика допускаются дрова кратных длин. Как пожелает заказчик, так и сделают, уверяют заготовители.
«Пишешь заявку, отгружают и привозят нужный объем», — рассказал VN.ru директор Здвинского лесхоза Алексей Кочергин.
Но у заказчиков свой взгляд на «дровяную проблему»: и дрова не той длинны, и объем не соответствует заявленному.
Цена на кубометр дров в Здвинском лесхозе с прошлого года не изменилась —1575 рублей. Льготным категориям граждан, ветеранам войны и труда, пенсионерам, врачам, учителям от 50 до 100% потраченных средств возвращают.
Здвинцы все чаще недовольны работой лесхоза, и, как утверждают старожилы, ситуация не меняется годами. Есть в Здвинске и частники. Как рассказал VN.ru один из них, работает он на подряде у лесхоза и продает «стандартные» поленья —
45 см. А еще конкуренцию Здвинскому лесхозу составляют доволенцы. Машина дров из Довольного стоит 8 тысяч рублей. Здвинчане отмечают, что с заготовителями из соседнего района приятно иметь дело — дрова привозят вовремя и нужного размера.
Между тем в войну за потребителя Доволенский и Кочковский лесхоз выступили единым фронтом. Это случилось после объединения лесхозов двух районов. Предприятие-банкрот лесхоз Кочковского района самостоятельно не смогло выбраться из сложившейся тяжелой финансовой ситуации, и его присоединили к Доволенскому лесхозу. Руководитель Доволенского лесхоза определил первоочередную задачу — обеспечить население дровами, особенно все категории льготников. Самостоятельно убыточное предприятие не смогло заготовить дрова в нужном объеме.
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