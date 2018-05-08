Старушки взялись за пилы: дрова не лезут в печь

Как приходит пора заготавливать топливо на зиму, здвинчане начинают жаловаться, что дрова в печь не лезут. Не того размера. Приходится пенсионерам и одиноким старушкам пилить длинномеры.

Согласно техническим требованиям государственного стандарта от 1988 года, длина полена для печи составляет — 0,25; 0,33; 0,50; 0,75;; толщина — от и более. Дрова, это зависит от их толщины, должны быть расколоты на две, четыре или большее количество частей. По требованию заказчика допускаются дрова кратных длин. Как пожелает заказчик, так и сделают, уверяют заготовители.

Но у заказчиков свой взгляд на «дровяную проблему»: и дрова не той длинны, и объем не соответствует заявленному.

Цена на кубометр дров в Здвинском лесхозе с прошлого года не изменилась —1575 рублей. Льготным категориям граждан, ветеранам войны и труда, пенсионерам, врачам, учителям от 50 до 100% потраченных средств возвращают.

Здвинцы все чаще недовольны работой лесхоза, и, как утверждают старожилы, ситуация не меняется годами. Есть в Здвинске и частники. Как рассказал VN.ru один из них, работает он на подряде у лесхоза и продает «стандартные» поленья —

45 см. А еще конкуренцию Здвинскому лесхозу составляют доволенцы. Машина дров из Довольного стоит 8 тысяч рублей. Здвинчане отмечают, что с заготовителями из соседнего района приятно иметь дело — дрова привозят вовремя и нужного размера.

Между тем в войну за потребителя Доволенский и Кочковский лесхоз выступили единым фронтом. Это случилось после объединения лесхозов двух районов. Предприятие-банкрот лесхоз Кочковского района самостоятельно не смогло выбраться из сложившейся тяжелой финансовой ситуации, и его присоединили к Доволенскому лесхозу. Руководитель Доволенского лесхоза определил первоочередную задачу — обеспечить население дровами, особенно все категории льготников. Самостоятельно убыточное предприятие не смогло заготовить дрова в нужном объеме.