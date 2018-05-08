12 мая из Воронежа в Дивногорье пустят прямую электричку

В ближайшую субботу, 12 мая, воронежцы смогут добраться до музея-заповедника «Дивногорье» на прямой электричке, об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

В этот день маршрут пригородного поезда №6410/6409 сообщением «Воронеж-1 — Лиски — Воронеж-1» продлится до станции Копанище. От железнодорожного вокзала «Воронеж-1» электричка отправится в 09:19 и прибудет на станцию «о.п. 143 км» (природный музей-заповедник «Дивногорье») в 11:38. Обратно из Дивногорья пригородный поезд отправится в 16:04.

Кстати, электричка также сделает остановку у Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря. Подробности здесь.