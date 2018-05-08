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Более 500 экземпляров поддельной одежды обнаружено в подпольном швейном цехе в Подмосковье
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Более 500 экземпляров поддельной одежды обнаружено в подпольном швейном цехе в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Подпольный цех по пошиву одежды обнаружен полицейскими в Московской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего обнаружено более 500 экземпляров готовой продукции.
"В ангарах на территории промышленной зоны в городе Голицыно обнаружен нелегальный швейный цех по производству контрафактной одежды известных торговых марок. Текстильную продукцию шили 80 граждан одного из государств Юго-Восточной Азии, которые нелегально находились на территории Российской Федерации и не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности", — сказала она.
По ее словам, в ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли более 500 экземпляров готовой текстильной продукции — спортивные костюмы, куртки, толстовки, клише для нанесения товарного знака и 100 единиц профессионального швейного оборудования.
"По предварительным данным, сумма причиненного правообладателям материального ущерба превысила 2,5 млн рублей. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 13 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России", — отметила Волк, добавив, что в отношении 50-летнего и 40-летнего организаторов незаконного производства возбуждены уголовные дела статье 180 УК РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
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