Более 500 экземпляров поддельной одежды обнаружено в подпольном швейном цехе в Подмосковье

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Подпольный цех по пошиву одежды обнаружен полицейскими в Московской области . Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего обнаружено более 500 экземпляров готовой продукции.

"В ангарах на территории промышленной зоны в городе Голицыно обнаружен нелегальный швейный цех по производству контрафактной одежды известных торговых марок. Текстильную продукцию шили 80 граждан одного из государств Юго-Восточной Азии, которые нелегально находились на территории Российской Федерации и не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности", — сказала она.

По ее словам, в ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли более 500 экземпляров готовой текстильной продукции — спортивные костюмы, куртки, толстовки, клише для нанесения товарного знака и 100 единиц профессионального швейного оборудования.

"По предварительным данным, сумма причиненного правообладателям материального ущерба превысила 2,5 млн рублей. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 13 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России", — отметила Волк, добавив, что в отношении 50-летнего и 40-летнего организаторов незаконного производства возбуждены уголовные дела статье 180 УК РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».