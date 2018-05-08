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Евгений Куйвашев и Александр Лапин в преддверии Дня Победы возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
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Евгений Куйвашев и Александр Лапин в преддверии Дня Победы возложили цветы к памятнику маршалу Жукову 

Информационный портал Свердловской области 42 минуты назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову — командующему Уральским военным округом с 1948 по 1953 год.
Отдать дань памяти прославленному маршалу пришли также члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, представители администрации Екатеринбурга, ветераны и военнослужащие.
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