Евгений Куйвашев и Александр Лапин в преддверии Дня Победы возложили цветы к памятнику маршалу Жукову 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову — командующему Уральским военным округом с 1948 по 1953 год.
Отдать дань памяти прославленному маршалу пришли также члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, представители администрации Екатеринбурга, ветераны и военнослужащие.