Систему безопасности с «машинным зрением» опробуют на Кольской АЭС

МУРМАНСК , 8 мая. / ТАСС /. Кольская АЭС станет пилотной площадкой по внедрению единой системы мониторинга соблюдения правил техники безопасности с использованием методов «машинного зрения». Проект нацелен на снижение производственного травматизма, сообщили во вторник в пресс-службе АЭС.

"Новая система направлена на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности на территории атомной станции. Эффективное использование камер видеонаблюдения, объединенных в единую систему «машинного зрения», позволит фиксировать и мгновенно анализировать нарушения, информировать о них работника и тем самым предотвращать ситуации, которые могут повлечь несчастные случаи на производстве", — указано в сообщении пресс-центра Кольской АЭС.

Новую систему презентовал на производстве директор департамента управления IT-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов. По его словам, на данный момент во многих производственных помещениях Кольской АЭС установлены видеокамеры. Если работник задумался, отвлекся и забыл про средства индивидуальной защиты, система напомнит ему звуковым или световым сигналом.

Система «машинного зрения» способна также мгновенно идентифицировать работника по фотографии в базе системы, произвести видеофиксацию нарушения правил техники безопасности и направить соответствующее уведомление диспетчеру. Ожидается, что нововведение приведет к снижению производственного травматизма. Используемые технологии — абсолютно новые не только для России , во всем мире их только начинают осваивать, отметил Шальнов.

Как уточнили ТАСС на предприятии, используемая разработка — российская. После внедрения ее на Кольской АЭС систему планируется использовать и на других станциях. Промышленная эксплуатация системы планируется в середине 2019 года.