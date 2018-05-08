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Систему безопасности с «машинным зрением» опробуют на Кольской АЭС
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Систему безопасности с «машинным зрением» опробуют на Кольской АЭС 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Кольская АЭС станет пилотной площадкой по внедрению единой системы мониторинга соблюдения правил техники безопасности с использованием методов «машинного зрения». Проект нацелен на снижение производственного травматизма, сообщили во вторник в пресс-службе АЭС.
"Новая система направлена на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности на территории атомной станции. Эффективное использование камер видеонаблюдения, объединенных в единую систему «машинного зрения», позволит фиксировать и мгновенно анализировать нарушения, информировать о них работника и тем самым предотвращать ситуации, которые могут повлечь несчастные случаи на производстве", — указано в сообщении пресс-центра Кольской АЭС.
Новую систему презентовал на производстве директор департамента управления IT-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов. По его словам, на данный момент во многих производственных помещениях Кольской АЭС установлены видеокамеры. Если работник задумался, отвлекся и забыл про средства индивидуальной защиты, система напомнит ему звуковым или световым сигналом.
Система «машинного зрения» способна также мгновенно идентифицировать работника по фотографии в базе системы, произвести видеофиксацию нарушения правил техники безопасности и направить соответствующее уведомление диспетчеру. Ожидается, что нововведение приведет к снижению производственного травматизма. Используемые технологии — абсолютно новые не только для России, во всем мире их только начинают осваивать, отметил Шальнов.
Как уточнили ТАСС на предприятии, используемая разработка — российская. После внедрения ее на Кольской АЭС систему планируется использовать и на других станциях. Промышленная эксплуатация системы планируется в середине 2019 года.
Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
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