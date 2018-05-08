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Улицы Балашихи украсили ко Дню Победы
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Улицы Балашихи украсили ко Дню Победы 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Улицы и микрорайоны Балашихи украсили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В преддверии самого главного праздника для нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне мы завершили праздничное оформление улиц и микрорайонов Балашихи. Город украсили 350 флагов и 50 тематических баннеров
Сергей Юров.
Он добавил, что флаги и баннеры размещены от улицы Советской до Объездного шоссе, на улицах Некрасова, Свердлова, на проспекте Ленина до реки Пехорки, а также в микрорайоне Железнодорожный на улицах Пионерская, Новая, Пролетарская и Юбилейная.
Во время празднования Дня Победы в Балашихе пройдет более 30 мероприятий — выставка военной техники, концерты, акция «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный
— Сергей Юров.
Ранее память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в ходе митинга на Братском кладбище в Балашихе.
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