Улицы Балашихи украсили ко Дню Победы

Улицы и микрорайоны Балашихи украсили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В преддверии самого главного праздника для нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне мы завершили праздничное оформление улиц и микрорайонов Балашихи. Город украсили 350 флагов и 50 тематических баннеров

Он добавил, что флаги и баннеры размещены от улицы Советской до Объездного шоссе, на улицах Некрасова, Свердлова, на проспекте Ленина до реки Пехорки, а также в микрорайоне Железнодорожный на улицах Пионерская, Новая, Пролетарская и Юбилейная.

Во время празднования Дня Победы в Балашихе пройдет более 30 мероприятий — выставка военной техники, концерты, акция «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный

— Сергей Юров.

Ранее память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в ходе митинга на Братском кладбище в Балашихе.