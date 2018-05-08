Жителей аварийного фонда в Кулебаках переселили в дома без детских площадок и мусорных контейнеров 

Прокуратура Нижегородской области провела проверку состояния новостроек в городе Кулебаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что администрация Кулебак заключила контракты с ООО «СтарКом» на приобретение квартир для переселения жителей аварийного фонда в домах № 24 по улице Осенняя и № 1 по улице Героя Морева. Специалисты прокуратуры и Госстройнадзора обнаружили в них многочисленные нарушения.
В частности, в домах не установлены противопожарные муфты на пластиковых канализационных стояках, отсутствуют детские площадки и мусорные контейнеры, благоустройство придомовых территорий не завершено.
Городской прокуратурой в адрес застройщика и администрации городского округа внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам рассмотрения нарушения частично устранены.
Застройщик письменно гарантировал, что полностью нарушения будут устранены до конца мая. Выполнение работ прокуратура города взяла на контроль.
Напомним, частный детский сад в Нижнем Новгороде закрыли по иску прокуратуры.
Фото: кулебаки-округ.рф