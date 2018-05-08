ВЦИОМ: более четверти опрошенных россиян принимали участие в акции «Бессмертный полк» 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Абсолютное большинство (98%) опрошенных россиян знают об акции "Бессмертный полк", непосредственно принимали в ней участие более четверти (27%) участников майского социологического исследования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные во вторник.
"Акция "Бессмертный полк", ставшая важной частью Дня Победы, приобрела широчайшую известность: 98% россиян (участников опроса — прим. ТАСС) слышали о ней и чуть более четверти (27%) участвовали", — говорится в сообщении. Более половины (55%) респондентов сообщили, что собираются принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы (по сравнению с 37% в 2012 году), 31% будут смотреть праздничный салют, 24% — пригласят гостей.
Социологи отметили рост числа опрошенных россиян, посещающих парад Победы: так, доля тех, кто заявил, что будет лично присутствовать на параде, выросла с 10% в 2010 году до 29% в 2018 году. Большинство продолжают следить за этим событием по ТВ (65%). При этом, большинство респондентов (66%) назвали парад способом сохранить память о подвиге народа и знаком благодарности предкам, а каждый пятый (21%) — возможностью продемонстрировать военную мощь государства.
"День Победы для наших современников — праздник номер один, он формирует нашу идентичность как великой страны и нации победителей. Военный парад и акция "Бессмертный полк" — две грани праздника, одинаково важные и любимые. И они не превратились в рутину, о чем говорят растущие цифры участников и зрителей обоих мероприятий", — комментирует результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2-3 мая 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Об акции
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".
Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.