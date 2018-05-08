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В рамках кампании по информированию о льготах по имущественным налогам в инспекцию обратилось 1,5 тыс. граждан
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В рамках кампании по информированию о льготах по имущественным налогам в инспекцию обратилось 1,5 тыс. граждан 

Хот 44 минуты назад
С 1 февраля по 1 мая налоговые органы проводили кампанию по информированию физических
лиц о налоговых льготах при налогообложении имущества физических лиц. За это время в  ИФНС России по г. Ангарску от налогоплательщиков поступило около 1,5 тыс. заявлений на  оформление налоговых льгот по имущественным налогам, за аналогичный период прошлого
года — около 700 заявлений. Своевременное оформление льгот позволяет налоговой службе
более корректно производить расчеты по имущественным налога, тем самым уменьшается
количество граждан, обращающихся за перерасчетом.
В период проведения кампании инспекция размещала материалы в четырех печатных СМИ, на  телевидении и радио, транслировала сообщения, размещала листовки и памятки в  операционном зале инспекции и местах массового посещения граждан (торговых центрах,
супермаркетах), в отделениях Многофункционального центра, филиалах ВТБ 24, жилищных
компаниях, подразделениях Водоканала и Энергосбыта. Налогоплательщиков информировали о  действующих льготах, установленных на федеральном, региональном и муниципальном
уровне, а также изменениях налогового законодательства. В частности, с 2017 года при  исчислении земельного налога установлен налоговый вычет в виде освобождения от  налогообложения шести соток земельного участка, а также в число льготников по этому налогу
включены пенсионеры. Налоговая служба обращает внимание граждан, что актуальные
сведения о льготах размещены на Интернет-сайте налоговой службы — www.nalog.ru в сервисе
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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