В рамках кампании по информированию о льготах по имущественным налогам в инспекцию обратилось 1,5 тыс. граждан

С 1 февраля по 1 мая налоговые органы проводили кампанию по информированию физических

лиц о налоговых льготах при налогообложении имущества физических лиц. За это время в ИФНС России по г. Ангарску от налогоплательщиков поступило около 1,5 тыс. заявлений на оформление налоговых льгот по имущественным налогам, за аналогичный период прошлого

года — около 700 заявлений. Своевременное оформление льгот позволяет налоговой службе

более корректно производить расчеты по имущественным налога, тем самым уменьшается

количество граждан, обращающихся за перерасчетом.

В период проведения кампании инспекция размещала материалы в четырех печатных СМИ, на телевидении и радио, транслировала сообщения, размещала листовки и памятки в операционном зале инспекции и местах массового посещения граждан (торговых центрах,

супермаркетах), в отделениях Многофункционального центра, филиалах ВТБ 24 , жилищных

компаниях, подразделениях Водоканала и Энергосбыта. Налогоплательщиков информировали о действующих льготах, установленных на федеральном, региональном и муниципальном

уровне, а также изменениях налогового законодательства. В частности, с 2017 года при исчислении земельного налога установлен налоговый вычет в виде освобождения от налогообложения шести соток земельного участка, а также в число льготников по этому налогу

включены пенсионеры. Налоговая служба обращает внимание граждан, что актуальные

сведения о льготах размещены на Интернет-сайте налоговой службы — www.nalog.ru в сервисе

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».