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Граница на замке: на пропускном пункте с Казахстаном в Челябинской области ограничили движение
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Граница на замке: на пропускном пункте с Казахстаном в Челябинской области ограничили движение 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На пропускном пункте «Бугристое» на российско-казахстанской границе в Челябинской области 7 мая начался очередной этап реконструкции трассы А-310. Для автомобилистов закрыли две полосы дороги от въезда в пункт пропуска до границы, из-за чего возможны заторы. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ региона.
— В рамках реконструкции будут обустроены подъезды к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое, — рассказал начальник пресс-службы Дмитрий Кузнецов. — 7 мая введены ограничения по правой стороне проезжей части, со стороны Казахстана закрыты две полосы. По левой стороне будет организовано реверсивное движение и введены ограничения скоростного режима.
Работы на этом участке планируют закончить в июле, затем дорожники начнут реконструкцию второй половины дороги. Окончательный срок сдачи объекта — ноябрь этого года. На время работ в управлении прогнозируют пробки на границе, поэтому просят южноуральцев, отправляющихся в Казахстан, планировать маршрут через другие пункты пропуска, в частности, через Мариинский в Брединском районе и Николаевку в Варненском районе. Эти пункты будут работать в штатном режиме.
Работы на федеральной трассе А-310 начались в феврале. Ранее ограничения движения для автомобилистов вводили на участке от Троицка до пропускного пункта, там и сейчас организовано реверсивное движение. Деньги на строительство выделены из федерального бюджета. По информации на сайте госзакупок, стоимость контракта около 354 миллионов рублей.
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