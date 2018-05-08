В Пскове прошла репетиция Парада Победы

России. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в нем приняли участие руководители служб города и области, 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии и УМВД

С 19.00 на площади Ленина прошла репетиция 20-минутного плац-концерта, которым завершится Парад Победы. В этом году в плац-концерте будут задействованы стилизованные военные УАЗы и грузовик для придания сценам большей зрелищности.

Воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» и юнармейцы отработали прохождение в составе колонны акций «Солдатский платок», «100 Героев Советского Союза», «Бессмертный полк». Часть воспитанников «Патриота» будут осуществлять встречу и сопровождение ветеранов до трибун и во время шествия. Им помогают курсанты ПЮИ, волонтеры.

Полиция и ГИБДД отработали обеспечение безопасности людей на мероприятии. В УМВД отметили, что в оцеплении задействованы сотрудники ППС, участковые уполномоченные и народные дружинники.

В 21.00 началась тренировка военных: прохождение парадных коробок воинов Псковского гарнизона, воспитанников Псковского кадетского корпуса и военной техники. В этом году в парадном строю задействована 71 единица техники.

В ходе прогона было отработано движение автомобилей УАЗ, на которых перемещаются командующий парадом и принимающий его офицер, проверена работа звуковых систем, четкость и слаженность действий знаменной группы.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил: «Командир 76 дивизии ВДВ Игорь Каплий с командирами частей гарнизона отлично подготовили личный состав и боевую технику. Если 9 мая праздник пройдет на таком же уровне — будет здорово. Тысячи псковичей смогли оценить репетицию Парада и у всех отзывы только положительные».

Отметим, горожане проявили к репетициям Парада Победы повышенное внимание: посмотреть на военную технику, движение ее в составе колонны приехали с разных районов города целыми семьями.