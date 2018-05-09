Ещё
В Пскове проходит Парад Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пскове проходит Парад Победы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Торжественный парад, посвященный 73-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в среду, 9 мая, в центре Пскова. За ним наблюдают тысячи жителей и гостей региона. В числе почетных гостей на трибунах — ветераны и участники войны, блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пришел на праздничное мероприятие со своей семьей.
Военный парад принимает командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Игорь Каплий. Командует парадом начальник штаба 76-ой десантно-штурмовой дивизии, гвардии-полковник Роман Железняков.
Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный военный оркестр 76-й ДШД.
Торжественное шествие началось с выноса государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.
В этом году в параде принимает участие почти 1,3 тыс. военнослужащих и более 70 единиц военной техники. По площади Ленина и Октябрьскому проспекту маршем пройдут военные 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, 2-ой отдельной бригады специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, подразделения Псковского филиала Академии ФСИН России, курсанты Псковского кадетского корпуса и Псковского отделения «Юнармии».
Перед началом движения парадных расчетов с трибуны к участникам торжества обратится врио Главы региона Михаил Ведерников.
После выступления творческих коллективов города и области праздничные мероприятия продолжит шествие ветеранов Великой Отечественной войны. Они возглавят «Бессмертный полк». Колонна пройдет от областного Центра семьи до Зеленого театра, где состоится концерт под открытым небом «Великий день! Великая Победа!». Театрализованные и концертные программы в этот день также пройдут в Детском парке.
В течение дня будет работать выставка военной техники.
Завершится День Победы в Пскове праздничным салютом.
АиФ Северо-запад: последние новости
В мае в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды Псковские стражи границы задержали 88 тонн «санкционки» Псковская областная библиотека проводит он-лайн чтения
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке68
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы182
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа114
Киев принял участие в «Бессмертном полке»134
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение