Скандинавская биржа сняла запрет на участие в торгах шведского завода UC Rusal 

Энергетическая биржа Nord Pool, работающая с северными европейскими странами, Германией и Великобританией, с 8 мая вновь допустила шведский алюминиевый завод UC Rusal к торгам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Доступ к торгам для подконтрольного UC Rusal завода Kubikenborg Aluminium AB был закрыт с 18 апреля. Причины этого биржа не объясняла, как и не пояснила снятие запрета.
Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и его контролирующий акционер Олег Дерипаска 6 апреля были включены в санкционный список США. 2 мая минфин продлил до 6 июня срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и ГАЗ. Также американские власти продлили допустимый срок работы по контрактам с UC Rusal до 23 октября.
После отсрочки санкций Лондонская фондовая биржа сообщила, что продлевает до начала июня ранее приостановленные торги глобальными депозитарными расписками контролирующей UC Rusal энергетической компании Дерипаски En+ Group. Парижская биржа Euronext разрешила UC Rusal завершить делистинг расписок. Лондонская биржа металлов сохранила введенный после санкций запрет на торги алюминием UC Rusal.