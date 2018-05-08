Ещё
Скандинавская биржа сняла запрет на участие в торгах шведского завода UC Rusal
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

Скандинавская биржа сняла запрет на участие в торгах шведского завода UC Rusal 

Ведомости 47 минут назад
Энергетическая биржа Nord Pool, работающая с северными европейскими странами, Германией и Великобританией, с 8 мая вновь допустила шведский алюминиевый завод UC Rusal к торгам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Доступ к торгам для подконтрольного UC Rusal завода Kubikenborg Aluminium AB был закрыт с 18 апреля. Причины этого биржа не объясняла, как и не пояснила снятие запрета.
Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и его контролирующий акционер Олег Дерипаска 6 апреля были включены в санкционный список США. 2 мая минфин продлил до 6 июня срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и ГАЗ. Также американские власти продлили допустимый срок работы по контрактам с UC Rusal до 23 октября.
После отсрочки санкций Лондонская фондовая биржа сообщила, что продлевает до начала июня ранее приостановленные торги глобальными депозитарными расписками контролирующей UC Rusal энергетической компании Дерипаски En+ Group. Парижская биржа Euronext разрешила UC Rusal завершить делистинг расписок. Лондонская биржа металлов сохранила введенный после санкций запрет на торги алюминием UC Rusal.
Ведомости: последние новости
Казаки отвергли обвинения в противоправных действиях во время акции 5 мая «Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике «Соликамск-2» В Волоколамске прошел митинг против свалки «Ядрово»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина279
Трамп решил судьбу Ирана264
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится335
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»498
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение