Скандинавская биржа сняла запрет на участие в торгах шведского завода UC Rusal

Доступ к торгам для подконтрольного UC Rusal завода Kubikenborg Aluminium AB был закрыт с 18 апреля. Причины этого биржа не объясняла, как и не пояснила снятие запрета.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и его контролирующий акционер Олег Дерипаска 6 апреля были включены в санкционный список США . 2 мая минфин продлил до 6 июня срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций компаний Дерипаски — En+ , UC Rusal и ГАЗ. Также американские власти продлили допустимый срок работы по контрактам с UC Rusal до 23 октября.

После отсрочки санкций Лондонская фондовая биржа сообщила, что продлевает до начала июня ранее приостановленные торги глобальными депозитарными расписками контролирующей UC Rusal энергетической компании Дерипаски En+ Group. Парижская биржа Euronext разрешила UC Rusal завершить делистинг расписок. Лондонская биржа металлов сохранила введенный после санкций запрет на торги алюминием UC Rusal.