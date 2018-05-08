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Как Задорнов: уехавший в Америку Садальский сделал заявление
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Как Задорнов: уехавший в Америку Садальский сделал заявление 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Дни.ру
Станислав Садальский находится на гастролях в Америке. Артист, взяв на себя функции покойного Михаила Задорнова, высказался о невероятной полноте жителей США, сопроводив слова яркими фотографиями.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий весьма полных людей. В комментарии к снимкам популярный артист едко прошелся по внушительным фигурам жителей США. «Если хочешь выглядеть стройным, держись поближе к толстым. Этот рецепт хорошо работает в Америке. Я тут просто Аполлон Бельведерский!» — сделал нескромное заявление Садальский.
Артист выложил фото своей коллеги Татьяны Васильевой. «Татьяна Григорьевна просто ходячий образец анорексии. Еле ходячий. В самолете, даже не взлетев, ее болтает из стороны в сторону», — отметил скандально известный актер.
Далее Садальский, как в свое время сатирик Михаил Задорнов. решил разобраться в природе полноты американцев. Актер поделился своими наблюдениями: «Главное, полнота у американцев особенная, у наших при любом ожирении силуэт все равно просматривается, а этих как-будто нашпиговали по центру. Интересно, что у них там внутри, поп-корн? Кстати, в Америке, по оценкам специалистов, 80% еды содержит в себе ГМО! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)».
Интересно, что многочисленные подписчики неоднозначно отреагировали на пост Садальского. «бедные американцы, неужто и нас ожидает такая участь?!», «Очень некрасиво так фотографировать посторонних людей. Если бы его фотографировали за едой? Приятно было бы себя увидеть в таком контексте?», «Все должно быть в меру», «А главное они по этому поводу вовсе не комплексуют», «Стас, не кушайте их еду. Возите с собой наше!» — высказались пользователи Сети.
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