Как Задорнов: уехавший в Америку Садальский сделал заявление

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий весьма полных людей. В комментарии к снимкам популярный артист едко прошелся по внушительным фигурам жителей США. «Если хочешь выглядеть стройным, держись поближе к толстым. Этот рецепт хорошо работает в Америке. Я тут просто Аполлон Бельведерский!» — сделал нескромное заявление Садальский.

Артист выложил фото своей коллеги Татьяны Васильевой . «Татьяна Григорьевна просто ходячий образец анорексии. Еле ходячий. В самолете, даже не взлетев, ее болтает из стороны в сторону», — отметил скандально известный актер.

Далее Садальский, как в свое время сатирик Михаил Задорнов. решил разобраться в природе полноты американцев. Актер поделился своими наблюдениями: «Главное, полнота у американцев особенная, у наших при любом ожирении силуэт все равно просматривается, а этих как-будто нашпиговали по центру. Интересно, что у них там внутри, поп-корн? Кстати, в Америке, по оценкам специалистов, 80% еды содержит в себе ГМО! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)».

Интересно, что многочисленные подписчики неоднозначно отреагировали на пост Садальского. «бедные американцы, неужто и нас ожидает такая участь?!», «Очень некрасиво так фотографировать посторонних людей. Если бы его фотографировали за едой? Приятно было бы себя увидеть в таком контексте?», «Все должно быть в меру», «А главное они по этому поводу вовсе не комплексуют», «Стас, не кушайте их еду. Возите с собой наше!» — высказались пользователи Сети.