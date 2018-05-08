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19 мая в Краснодаре откроется историческая площадка Екатеринодара 19 века
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19 мая в Краснодаре откроется историческая площадка Екатеринодара 19 века 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре пройдет краевая выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (агарного) туризма «АгроТУР — 2018». Она состоится на площади у здания ЗСК по адресу ул. Красная, 3. В 9.00 ярмарка начнет свою работу.
«В канун 225-летия Краснодара в рамках выставки будет воссоздана историческая площадка Екатеринодара 19 века, города, где были развиты многие ремесла. Уверены, что она вызовет большой интерес у жителей Краснодара и гостей нашего города», — сказала директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара Елена Васильченко.
На исторической площадке «Екатеринодар 19-го века» оживут улицы старого города с его жителями, мастерами, представителями различных сословий, их бытом и традициями.
Выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (агарного) туризма «АгроТУР — 2018» организована по инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края, регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В программе выставки запланированы презентации объектов сельского туризма, дегустации блюд национальной кухни и продукции кубанских сельхозтоваропроизводителей, а также выступления творческих коллективов. Пройдут мастер-классы по различным видам народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, интерактивные познавательные программы для детей.
Выставка-ярмарка «АгроТУР» проводится в Краснодарском крае с 2015 года. В 2017 году в ней приняли участие более 80 объектов сельского (аграрного) туризма из 32 муниципальных образований региона — частные винодельни, пасеки, рыболовные базы, конные клубы, экофермы, агроусадьбы и другие объекты агротуризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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