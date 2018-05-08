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Почти 2 тысячи воинских захоронений были приведены в порядок во время субботников — Минпотребрынка МО
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Почти 2 тысячи воинских захоронений были приведены в порядок во время субботников — Минпотребрынка МО 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
В рамках субботников в Подмосковье были приведены в надлежащее состояние воинские захоронения памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные объекты, увековечивающие память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
В рамках мероприятия были приведены в порядок около 1900 воинских захоронений, 841 воинский объект, 85 мемориалов «Вечный огонь»
Владимир Посаженников.
Также он добавил, что мемориалы «Вечный огонь» расположены на территории
53-ех  муниципальных образований. Лидер по количеству — Рузский муниципальный район, там можно встретить пять таких монументов. 49 памятников работают в постоянном режиме, а 36 зажигают в дни проведения мероприятий.
Министр пообещал, что министерство сделает все для того, чтобы монументы выглядели достойно в праздничные дни.
В рамках празднования Дня Победы на территории Московской области повсеместно жители будут возлагать цветы к обелискам, памятникам, братским могилам. Мы, как профильное министерство, делаем все для того, чтобы каждый объект, увековечивающий великий подвиг нашего народа, выглядел достойно
— Владимир Посаженников.
Ранее «360» писал, что 40‐метровый памятник Сталину решили восстановить в Дубне. Строительство монумента приурочат к 73‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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