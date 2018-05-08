Почти 2 тысячи воинских захоронений были приведены в порядок во время субботников — Минпотребрынка МО

В рамках субботников в Подмосковье были приведены в надлежащее состояние воинские захоронения памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные объекты, увековечивающие память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В рамках мероприятия были приведены в порядок около 1900 воинских захоронений, 841 воинский объект, 85 мемориалов «Вечный огонь»

Также он добавил, что мемориалы «Вечный огонь» расположены на территории

53-ех муниципальных образований. Лидер по количеству — Рузский муниципальный район, там можно встретить пять таких монументов. 49 памятников работают в постоянном режиме, а 36 зажигают в дни проведения мероприятий.

Министр пообещал, что министерство сделает все для того, чтобы монументы выглядели достойно в праздничные дни.

В рамках празднования Дня Победы на территории Московской области повсеместно жители будут возлагать цветы к обелискам, памятникам, братским могилам. Мы, как профильное министерство, делаем все для того, чтобы каждый объект, увековечивающий великий подвиг нашего народа, выглядел достойно

— Владимир Посаженников.

Ранее «360» писал, что 40‐метровый памятник Сталину решили восстановить в Дубне. Строительство монумента приурочат к 73‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.