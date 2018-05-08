Власти предложили провести митинг против столичного мусора у «Миллениума»

Администрация Кировского и Ленинского районов предложили провести третий митинг против столичного мусора на площадке перед КЗЦ «Миллениум» вместо Советской площади и площади Труда.

Заместитель координатора местного штаба Навального Александр Смирнов выложил ответ в социальные сети. 4 мая — за 15 дней до мероприятия — он подал в территориальную администрацию сразу два уведомления. Митинг запланировали на 19 мая. В одном уведомлении была указана Советская площадь, во втором — площадь Труда.

Чиновники предложили свою альтернативу — площадку у «Миллениума» с радиусом 20 метров. Это не отвечает заявленной вместимости в 2 тысячи человек. Сейчас Александр Смирнов подал два уведомления на проведение митинга 20 мая.

«Я обращаюсь к главе центральной администрации, Любови Викторовне Суровой, — пишет Смирнов — Не придумывайте поводов, чтобы отказать нам собраться. Вынесите распоряжение на любое из четырех поданных уведомлений. В противном случае дату, время и место из четырех вариантов выберем совместно с гражданами и митинг обязательно проведем».