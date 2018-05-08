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Власти предложили провести митинг против столичного мусора у «Миллениума»
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Власти предложили провести митинг против столичного мусора у «Миллениума» 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Администрация Кировского и Ленинского районов предложили провести третий митинг против столичного мусора на площадке перед КЗЦ «Миллениум» вместо Советской площади и площади Труда.
Заместитель координатора местного штаба Навального Александр Смирнов выложил ответ в социальные сети. 4 мая — за 15 дней до мероприятия — он подал в территориальную администрацию сразу два уведомления. Митинг запланировали на 19 мая. В одном уведомлении была указана Советская площадь, во втором — площадь Труда.
Чиновники предложили свою альтернативу — площадку у «Миллениума» с радиусом 20 метров. Это не отвечает заявленной вместимости в 2 тысячи человек. Сейчас Александр Смирнов подал два уведомления на проведение митинга 20 мая.
«Я обращаюсь к главе центральной администрации, Любови Викторовне Суровой, — пишет Смирнов — Не придумывайте поводов, чтобы отказать нам собраться. Вынесите распоряжение на любое из четырех поданных уведомлений. В противном случае дату, время и место из четырех вариантов выберем совместно с гражданами и митинг обязательно проведем».
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