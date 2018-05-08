В основном новые старые лица: заместителей у премьера теперь будет девять. Среди анонсированных назначений есть как ожидавшиеся, так и довольно неожиданные. Ситуацию комментирует главный редактор Business FM Илья Копелевич:
Илья Копелевич главный редактор Business FM «Главное, что не произошло, но могло бы произойти — произошло неназначение Алексея Кудрина первым вице-премьером. По моей информации, предпосылки для такого назначения были. Во-первых, конечно, и послание президента в его экономической части очень близко по контурам к программе Центра стратегических разработок (ЦСР). Во-вторых, мы видим назначение первым вице-премьером Антоном Силуанова, который является не просто единомышленником Алексея Кудрина, но и его многолетним товарищем. Второе очень важное назначение — это Татьяна Голикова, которая возглавит социальный блок. Программа ЦСР в основном направлена на реформирование именно социального блока, и вот с Ольгой Голодец Кудрин единомышленником не являлся. У них абсолютно разные взгляды были как на пенсионную реформу и на проблему накопительных пенсий, так и вообще на процесс финансирования и реформирования социальной сферы. Голикова, безусловно, тоже человек его команды. Все дальнейшее можно рассматривать, на мой взгляд, как результат неких аппаратных компромиссов. Дмитрий Медведев потерял в числе вице-премьеров наиболее преданного себе человека — Аркадия Дворковича, но не приобрел первого вице-премьера Алексея Кудрина, который в этом случае во многом затмевал бы его самого. Еще из неожиданностей — многие все-таки ждали, что вице-премьером по промышленности и транспорту станет Денис Мантуров — человек, безусловно, очень близкий главе »Ростеха» Сергею Чемезову. Но он не стал. А по промышленности и энергетике вице-премьером стал Дмитрий Козак. Это тоже из числа неожиданностей. Также некой Константина компенсацией для Дмитрия Медведева является назначение Чуйченко вице-премьером, который будет руководить аппаратом правительства. Что еще обращает на себя внимание? Вице-премьеров стало не меньше, а больше. В канун формирования правительства высказывалась не раз идея о том, что, может быть, вице-премьер должен только быть один и первый, а в остальном должна расти роль министров. Но этого тоже не произошло. Наоборот, появились вице-премьеры, под которыми буквально окажется по одному министерству, так что тут не понятно, кто кого компенсирует. Так что в целом это пока плод в значительной степени аппаратного компромисса, и остается интрига: за бортом назначений остались тяжеловесы — Кудрин, Шувалов и нынешний помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Крупная должность осталась только одна — должность помощника президента. Мне кажется, что Кудрин вряд ли ее получит. В остальном в назначениях вот из этих трех остается определенная интрига».
Заседание Госдумы, где будет рассматриваться вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на должность главы правительства России, начнется в три часа дня 8 мая. Депутаты ожидают приезда на заседание президента Владимира Путина.