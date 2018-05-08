Арестованного Ампелонского заметили купающимся в пруду 

В Интернете активно обсуждают фотографию находящегося под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, которого подозревают в растрате.
Отметим, что на днях столичный суд наложил обеспечительный арест на имущество Ампелонского.
В Telegram-каналах появился скриншот публикации из «Инстаграмма» Ампелонского. На фотографии видно, что чиновник купается в пруду. К слову, подлинность снимка проверить невозможно, так как аккаунт Ампелонского в «Инстаграмме» закрыт.
Пользователи Telegram-каналов пишут: «Реальный срок Вадиму Ампелонскому заменили на укрепляющую здоровье процедуру купания в пруду».
Ситуацию прокомментировал доктор юридических наук, председатель Московской центральной коллегии адвокатов Игорь Трунов. В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» он отметил, что у одного из его подзащитных была аналогичная ситуация.
«Мой клиент находился на лечении, а в России его объявили в розыск. И кто-то выложил в соцсети фото из далекого прошлого, которое дискредитировало его сегодняшний статус. На фото он подтягивался на турнике. И все подняли шум: вот видите, он вполне здоров и на турнике подтягивается. То есть фото Вадима Ампелонского может быть не очень новое.
Потом надо понимать что домашний арест это не обязательное сидение дома. Человеку могут быть разрешены в течение какого-то времени прогулки. Ему, скажем, может быть разрешено посещение больницы. И по дороге тот же Ампелонский вполне имел право искупаться в каком-то пруду. В конце концов Ампелонский может находиться под домашним арестом в коттедже, возле которого есть собственный пруд. Домашний арест он ведь у всех разный может быть.
Если под регламентирование понятия домашний арест попадает то что сказано судом не выходить за пределы некой территории. Но если конечно Ампелонский нарушает регламентирование, то суд ему может изменить меру пресечения с домашнего ареста под содержание под стражей. Но судя по тому, что реакции от СК РФ никакой на это нет, то видимо у них нет оснований для того чтобы трактовать фото в бассейне — как нарушение меры пресечения», — объяснил Трунов.