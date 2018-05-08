Арестованного Ампелонского заметили купающимся в пруду

В Интернете активно обсуждают фотографию находящегося под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского , которого подозревают в растрате.

Отметим, что на днях столичный суд наложил обеспечительный арест на имущество Ампелонского.

В Telegram-каналах появился скриншот публикации из «Инстаграмма» Ампелонского. На фотографии видно, что чиновник купается в пруду. К слову, подлинность снимка проверить невозможно, так как аккаунт Ампелонского в «Инстаграмме» закрыт.

Пользователи Telegram-каналов пишут: «Реальный срок Вадиму Ампелонскому заменили на укрепляющую здоровье процедуру купания в пруду».

Ситуацию прокомментировал доктор юридических наук, председатель Московской центральной коллегии адвокатов Игорь Трунов . В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» он отметил, что у одного из его подзащитных была аналогичная ситуация.

«Мой клиент находился на лечении, а в России его объявили в розыск. И кто-то выложил в соцсети фото из далекого прошлого, которое дискредитировало его сегодняшний статус. На фото он подтягивался на турнике. И все подняли шум: вот видите, он вполне здоров и на турнике подтягивается. То есть фото Вадима Ампелонского может быть не очень новое.

Потом надо понимать что домашний арест это не обязательное сидение дома. Человеку могут быть разрешены в течение какого-то времени прогулки. Ему, скажем, может быть разрешено посещение больницы. И по дороге тот же Ампелонский вполне имел право искупаться в каком-то пруду. В конце концов Ампелонский может находиться под домашним арестом в коттедже, возле которого есть собственный пруд. Домашний арест он ведь у всех разный может быть.