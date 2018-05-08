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Улицу Пехотинцев и автомобильный мост над Тюменским трактом закроют на ремонт
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Улицу Пехотинцев и автомобильный мост над Тюменским трактом закроют на ремонт 

e1.ru 56 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге стартуют дорожные ремонты, из-за которых для транспорта закроют улицы Пехотинцев и Первомайскую. Ремонт будет проводить Городское управление дорожно-строительных работ.
— По улице Пехотинцев от Бебеля до Летчиков движение транспорта будет закрываться с 21:00 до 6:00 с 10 по 25 мая, — рассказали Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. — По улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта с 21:00 до 6:00 с 22 по 30 мая также будет закрыто движение.
Кроме того, с 10 мая по 1 июня для автомобилистов перекроют путепровод в районе УралНИИСХоза от улицы Главной до 21-го километра Сибирского тракта.
Также сейчас рабочие заделывают стыки на Бебелевском мосту. Все работы там обещают завершить до конца мая.
Всю актуальную информацию о закрытых улицах вы можете найти в нашем разделе «Карта перекрытий».
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