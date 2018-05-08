Испания передала ФРГ видео, доказывающие наличие насилия в ходе референдума в Каталонии

МАДРИД , 8 мая. / ТАСС /. Судебные власти Испании передали германской прокуратуре сведения и видеозаписи, демонстрирующие эпизоды насильственных действий в ходе «сепаратистского процесса» в Каталонии.

Об этом сообщила во вторник газета La Razon.

По ее данным, с помощью этой информации испанская сторона надеется обосновать предъявление обвинений бывшему главе регионального правительства Карлесу Пучдемону в подстрекательстве к бунту. Суд пиренейского королевства передал ФРГ 16 Гб материалов, среди которых фигурируют видеозаписи, сделанные в день референдума о независимости 1 октября прошлого года, а также во время обысков в каталонском департаменте экономики 20 сентября.

Ранее суд в ФРГ отклонил «подстрекательство к бунту» как основание для экстрадиции политика. Прежде всего, в законодательстве ФРГ нет такой статьи. В инстанции также отметили, что можно было бы усмотреть признаки состава преступления по статье «Госизмена», но условием для выдачи были бы призыв к насильственным действиям или их осуществление. Если Пучдемона выдадут Испании лишь по обвинению в растрате госсредств, испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в подстрекательстве к бунту.