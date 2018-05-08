Ещё
Испания передала ФРГ видео, доказывающие наличие насилия в ходе референдума в Каталонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания передала ФРГ видео, доказывающие наличие насилия в ходе референдума в Каталонии 

ТАСС 56 минут назад
МАДРИД, 8 мая. /ТАСС/. Судебные власти Испании передали германской прокуратуре сведения и видеозаписи, демонстрирующие эпизоды насильственных действий в ходе «сепаратистского процесса» в Каталонии.
Об этом сообщила во вторник газета La Razon.
По ее данным, с помощью этой информации испанская сторона надеется обосновать предъявление обвинений бывшему главе регионального правительства Карлесу Пучдемону в подстрекательстве к бунту. Суд пиренейского королевства передал ФРГ 16 Гб материалов, среди которых фигурируют видеозаписи, сделанные в день референдума о независимости 1 октября прошлого года, а также во время обысков в каталонском департаменте экономики 20 сентября.
Ранее суд в ФРГ отклонил «подстрекательство к бунту» как основание для экстрадиции политика. Прежде всего, в законодательстве ФРГ нет такой статьи. В инстанции также отметили, что можно было бы усмотреть признаки состава преступления по статье «Госизмена», но условием для выдачи были бы призыв к насильственным действиям или их осуществление. Если Пучдемона выдадут Испании лишь по обвинению в растрате госсредств, испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в подстрекательстве к бунту.
Политик бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.
ТАСС: последние новости
Муниципалитеты приступили к внедрению передовых технологий "Коллекция Тутанхамона" будет представлена полностью в новом Национальном музее Египта Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян с георгиевскими лентами на багаже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК881
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»193
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом423
Главным событием для рубля станет 12 мая46
Медведева отказались поддержать1416
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение