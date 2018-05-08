Спонсор ФИФА выразил обеспокоенность запретом на продажу алкоголя в городах проведения ЧМ

Спонсор Чемпионата мира по футболу—2018, AB Inbev Efes, выразил обеспокоенность в связи с введением дополнительных запретов на продажу алкоголя в городах проведения турнира, заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев

«Мы, как официальный спонсор Чемпионата мира по футболу ФИФА в России 2018, обеспокоены тем, что сейчас в нескольких регионах проведения обсуждается вопрос возможного введения дополнительных ограничений мест и времени продажи алкоголя на время проведения мундиаля. Речь идет, в частности, и про Москву , где в рамках чемпионата пройдут 12 матчей, что с учетом предлагаемых ограничений (один день до мероприятия и непосредственно день матча) будет означать практически полный запрет на реализацию и потребление алкоголя в городе на протяжении 24 дней мундиаля (из 32 матчевых дней)», — цитирует его пресс-служба компании.

По мнению Дурдыева, такие ограничительные меры могут ухудшить ситуацию на пивоваренном рынке. «Подобный формат обсуждаемых ограничений не позволит индустрии реализовывать свою продукцию и инвестировать в рынок. Более того, такие ограничения могут не просто негативно сказаться на всем пивоваренном бизнесе, который, к слову, серьезно инвестирует в высокий сезон и чемпионат мира в частности, но будет губительным для малого и среднего бизнеса (смежные отрасли), поскольку одно рабочее место в пивоваренной отрасли генерирует десять мест в сопредельных областях. Доля выручки от продажи алкоголя в мелком и среднем ритейле играет значимую роль», — заявил Дурдыев.

Он подчеркнул, что опыт проведения Кубка конфедераций в прошлом году показал, что несмотря на отсутствие запретов по продаже пива, не было зафиксировано каких-либо инцидентов.

«Успешный опыт проведения Кубка Конфедераций 2017 в России показал, что даже при отсутствии каких-либо дополнительных запретительных мер на территории городов, принимающих турнир, не было зафиксировано ни единого инцидента», — отметил Дурдыев.

Ранее ряд регионов сообщили об ограничении продаж алкоголя не только в дни проведения матчей, но и накануне игр.