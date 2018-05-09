Пивовары просят разъяснить правила игры на ЧМ по футболу

Российское подразделение пивного концерна Anheuser-Busch InBev, чей бренд Bud — официальный спонсор мероприятия, обратилось к куратору чемпионата Аркадию Дворковичу московским властям и в штаб турнира с просьбой окончательно прояснить, какие алкогольные запреты, когда и где именно введут в связи с ЧМ? Также бизнесмены просят отменить тотальный запрет на продажу пива в двухкилометровом радиусе от стадионов и фан-зоны и заменить его запретом на продажу напитка в стекле.

Ораз Дурдыев директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes «В СМИ стала появляться информация, причем от официальных лиц, представителей штаба, о том, что планируются запреты на продажу алкоголя. Вплоть до территории города, и не только в стеклянной таре, а на всю продукцию алкогольную. В рамках Кубка Конфедерации были определены зоны. Как правило, это двухкилометровая зона вокруг объекта, где не продавалось пиво только в стеклянной таре. Оно могло отпускаться в пластиковом стакане, в любой другой таре. Это не влияло на рестораны, на кафе, бары. Все были абсолютно с этим согласны, нормально отработали. Никаких вопросов не было. Сейчас, к сожалению, те сигналы, которые приходят, мы видим, что речь уже не идет только о стекле. И вот это вызывает у нас наибольшую обеспокоенность. Убытки понесет и ритейл. В ритейле порядка 40-50% алкоголь — это тот процент выручки, который, собственно, ритейл получает от алкоголя. Для нас очень важно заранее сейчас определить эти правила игры. Удостовериться, что у нас действительно единое понимание тех ограничений, которые будут введены во время чемпионата мира. И мы дальше спокойно готовимся к нему, занимаемся теми делами, которыми нужно заниматься».

Пивовары подсчитали, что, даже если не принимать во внимание регионы (а там действуют аналогичные запреты), только в Москве потери бюджета от ограничений на продажу пива составят 2 млрд рублей за месяц. Это недополученные акцизы и другие платежи в бюджет.

Все запреты и ограничения нивелируются разрешением ФИФА на продажу пива на самих стадионах, считает директор Центра исследований ЦИФРРА Вадим Дробиз

Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) «По замыслу инициаторов запретов, наш гражданин, попав в зону вот этой трезвости двухкилометровую, однозначно не догадается выйти из этой зоны, чтобы купить алкоголь и вернуться туда обратно. Все ограничения и запреты рассчитаны на умственно отсталых людей. Но они являются информационно-пропагандистскими методами ведения антиалкогольной кампании. Даже пройдя трезвым вот эту зону, попав на стадион, любой болельщик имеет возможность выпить неограниченное количество пива, что вообще опускает действенность и эффективность этих запретов просто ниже плинтуса. Человек пришел на стадион, купил себе три литра в пластиковых стаканчиках пива, выпил и исполнил свою мечту, значит, начистил физиономию болельщику команды соперников. На самом деле, в абсолютном запрете ничего страшного нет. Потребитель, зная о том, что завтра футбольный матч и по всей Москве алкоголь не продается, что сделает человек? Ну, конечно, он будет ждать завтрашнего дня, чтобы вот с момента запрета столкнуться в магазине и получить щелчок по носу. Наверное, на это рассчитывают наши чиновники. Ну человек-то поступает по-другому. Любое ограничение и запрет всегда стимулируют покупку дополнительного алкоголя».

Вместе с тем эксперт не согласился с расчетами игроков рынка и заявил, что падения продаж пива не произойдет. По его мнению, продажи напитка географически переместятся из одних торговых точек в другие. А в случае тотального запрета на продажу пива в городе во время и перед матчами болельщики будут заранее запасаться любимым алкоголем.