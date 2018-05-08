Пивовары просят не вводить ограничения на продажу продукции на время ЧМ-2018

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Пивовары предупредили правительство, что в случае введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя в период ЧМ-2018, болельщики со всего мира могут стать жертвами торговли опасным нелегальным крепким алкоголем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента AB InBev Efes Дмитрия Шпакова вице-премьеру

правительства Р Ф Аркадию

Дворковичу.

Шпаков пишет, что компания, чей бренд Bud — официальный спонсор мероприятия, обеспокоена заявлениями представителей региональных властей о возможных ограничениях на продажу и потребление алкогольной продукции, включая пиво, на территории городов—хозяев чемпионата, в частности Москвы . Одним из факторов таких ограничений может стать «резкий скачок нелегальной торговли крепким алкоголем и связанный с ней риск продажи некачественной и опасной для жизни продукции болельщикам со всего мира», предупреждает Шпаков.

При этом, подсчитали участники рынка, потери бюджета в одной Москве составят до 2 млрд рублей. Возможные убытки от запрета на продажу пива в ходе чемпионата нанесут ущерб добросовестным предпринимателям, негативно отразятся на уровне занятости, в первую очередь сезонной, как в пивоваренной, так и в смежных отраслях.

Свою обеспокоенность возможными ограничениями выразил и исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов в письме мэру Москвы Сергею Собянину