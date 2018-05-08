Обзор наушников IMR Acoustics R1 — напор, вес и вовлечённость

Керамические излучатели в роли ВЧ-твиттеров в портативном аудио уже не новинка, их использовали и японцы из Radius, и китайцы из 1More, при этом добиваясь очень приличных результатов в области верхних частот. Но вот модели, у которой помимо «верхов» будут хорошо проработаны и остальные части диапазона, мне всё как-то не попадалось. Теперь такая модель появилась, и именно о ней мы и поговорим.

R1 от IMR Acoustics — модель необычная, начиная с гибридной схемы, объединяющей большой 13-мм динамический драйвер с бериллиевым напылением диафрагмы и керамический излучатель для верхних частот. Также в наушниках используется специальная конструкция, позволяющая простым поворотом менять их акустическое оформление с закрытого на открытое (полуоткрытое, если быть точным). Помимо прочего, эти IEM имеют сменный кабель и позволяют тюнинговать звук с помощью фильтров, совмещённых со звуководами.

Разрабатывал и доводил до ума эту модель тот же человек, что работал консультантом и отвечал за звук в Trinity Audio. Несмотря на то, что последние повели себя очень некрасиво, не выполнив до конца обещания по предзаказам, IMR Acoustics не имеет к ним никакого отношения, тут нет никаких предзаказов, наушники есть в наличии и отправляются сразу после заказа. Стоимость, конечно, не малая, ценник R1 составляет 500 фунтов, но, забегая немного вперёд, могу сказать, что в данном случае стоимость выбрана правильно и соответствует тому, что получает покупатель.

Технические характеристики

Излучатели: 13 мм динамический с бериллиевым напылением + керамический

Акустическое оформление: изменяемое

Импеданс: 32Ω Чувствительность: 108±3 дБ/мВт Диапазон частот: 14 Гц — 40 кГц Кабель: сменный, 1,4 метра, бескислородная медь

Штекер: 3,5 мм, позолоченный

Упаковка и комплект поставки

Тут всё на достаточном для ценовой категории уровне: стильная коробка из плотного картона, продуманная «послойная» упаковка аксессуаров. Помимо самих наушников, вы получите:

два кабеля, обычный и балансный

4 пары фильтров для тюнинга звука

чехол

адаптер на 6,3 мм прищепку для крепления кабеля к одежде

две пары пенных насадок

четыре пары силиконовых насадок

Дизайн и удобство ношения

Одной из самых забавных особенностей R1 является тот факт, что на фото (и отчасти на видео) они выглядят хуже, чем в жизни, что стало одним из триггеров для диванных экспертов, любящих оценивать наушники по фотографиям. В реальности IEM получились интересными, с немного брутальным дизайном: всё сделано полностью из металла, собрано на винтиках, короче — эдакий ретрофутуризм. Качество сборки — вполне на уровне, как они себя поведут спустя пару лет — покажет время, но по первым ощущениям они выглядят совершенно неубиваемыми. Вращающиеся крышки для регулировки акустического оформления достаточно удобны даже для управления вслепую, они нормально фиксируются к крайних положениях (может, конечно, со временем они и разболтаются больше, но пока этого не произошло).

Невзирая на крупные размеры, R1 комфортны в посадке, по крайней мере в мои уши они садятся без проблем, обеспечивая длительное комфортное ношение и звукоизоляцию немного выше среднего. При надевании наушников есть лёгкий хруст мембраны, но при аккуратном обращении проблем не возникает.

Кабель сделан сменным, используется проприетарный двухпиновый коннектор с выступом, защищающим от подключения с неправильной полярностью. Оба комплектных провода (они одинаковы за исключением штекера) отличаются повышенной брутальностью — это, пожалуй, самые толстые невитые кабели для IEM. Изначально изоляция кажется непослушной, но со временем она разрабатывается и становится мягче. Конечно, штатные провода R1 не назвать идеалом эргономики, но по факту оказалось, что они вполне удобно носятся, микрофонный эффект выражен слабо, а на холоде они твердеют мало. Зато за долговечность этого решения беспокоиться явно не придётся.

Для прослушивания использовалось следующее оборудование.

Yulong DA9 и Resonessence Labs Concero HP в роли ЦАП и усилителя

Apple MacBook Pro Retina 2016 в роли источника

Fidelia в роли плеера

Lotoo PAW Gold, theBit OPUS#2, Astell&Kern A&ultima SP1000 и другие в роли портативных плееров

Записи высокого разрешения в Lossless-форматах (Dr. Chesky The Ultimate Headphone Demonstration Disc и другие)

Перед прослушиванием наушники были прогреты на протяжении 48 часов, изменения в звуке наблюдались на протяжении первых 8-10 часов.

Прежде чем говорить о звуке, стоит сказать пару слов про возможность его тюнинга. Во-первых, вращая наружные части на корпусах, мы можем менять акустическое оформление между закрытым и открытым (правильней его, пожалуй, было бы называть «не закрытым» или «приоткрытым»). Влияет это, естественно, на шумоизоляцию (не так сильно, кстати, как могло бы), на низкие частоты и, как следствие, немного на воображаемую сцену. Я использую в подавляющем большинстве случаев именно «открытый» вариант, он нейтральней, он сбалансированней, воображаемая сцена чуть шире (хотя разница не особо велика). В шумной обстановке на выручку приходит закрытый вариант, во-первых изоляция немного, но лучше, во-вторых, именно низкие частоты больше всего проникают через пассивную шумоизоляцию, поэтому лёгкая прибавка НЧ хорошо компенсирует внешний шум.

Во-вторых, звук можно менять с помощью фильтров, перебрав разные варианты, я остановился на синем как наиболее сбалансированном. При желании IMR R1 можно превратить в очень басхедную модель очень неплохого качества, но я такого желания не испытывал, поэтому обзор ниже будет именно с нейтральным вариантом тюнинга.

НЧ в любом варианте тюнинга остаются заметными, но с синими фильтрами они не доминируют и не перетягивают на себя одеяло. Бас обладает отличной весомостью, но при этом он хорош по скорости и передаче текстур. НЧ уходят весьма глубоко (на максимально возможную для IEM глубину), показывая при этом качественный контроль на всем диапазоне. Конечно, это не суперскоростной арматурный бас, но для крупной 13-мм «динамы» всё более чем хорошо. Пожалуй, именно ощущение хорошо контролируемой силы — это то, что влюбляет в данной модели, когда необходимо, НЧ тут могут действительно ударить, изобразить взрыв или раскат грома, но когда в этом нет нужны — занимают своё место и остаются там, предлагая отличную, чуть тёплую подачу, придающую невероятную телесность инструментам нижних регистров.

Средние частоты подаются с небольшой сглаженностью, позволяющей модели показывать приятную музыкальность. R1 не делают уклона на микродетальность, но, разумеется, соответствующий цене уровень детализации тут в наличии. СЧ эмоциональные, с хорошим драйвом и приятной энергичностью. Воображаемая сцена — объёмная, с нормальным разделением инструментов, сцена заметно больше средней по ширине и глубине, планы в глубину переходят чуть плавней обычного, но это в большинстве случаев подчёркивает реализм построения сцены. Наушники от себя не добавляют объёма, поэтому для максимального раскрытия им нужен хорошо сведённый материал.

ВЧ, пожалуй, ещё одна из сильных сторон данной модели, они детальные, они весьма протяжённые, замеры действительно подтверждают, что эти наушники без сильного провала отыгрывают диапазон до 40 кГц. Конечно, верхней границей слуха являются 20 кГц, но последние исследования показали, что большинство испытуемых способно отличить записи с наличием ультравысоких частот (скорее всего, дело в интерференции со слышимыми частотами). Впрочем, эти исследования показали только сам факт «различимости», не делая выводов о «лучшести», но это тема другой беседы. Протяжённость ВЧ, с одной стороны, даёт невероятное богатство обертонов и нюансов, редкое в других наушниках, с другой стороны, она накладывает повышенные требования к источнику и материалу, недочёты мастеринга будут заметны, несмотря на то что в целом я бы не назвал R1 яркими. ВЧ тут хороши по разрешению, обладают качественно оформленными атаками и затуханиями, даже благородная «слоистость» топовых моделей тут есть, но с учётом придирчивости к материалу, они всё-таки заслуживают ремарки «не для ВЧ-фобов».

Если говорить о сравнениях, я бы, пожалуй, ограничился наушниками сходными по ценовому диапазону.

Dunu DK-3001. Гибриды Dunu более нейтральны на СЧ и обладают более высоким разрешением, но на ВЧ и НЧ R1 звучат «вкусней», это субъективизм, так как, пожалуй, с точки зрения именно скоростных характеристик 3001 немного лучше по всему диапазону, но не в скорости порой счастье.

Campfire Audio Lyra II. Более нейтральная, мониторная модель немного лучше по разрешению на СЧ и с меньшей весомостью НЧ, можно спорить, какой из вариантов подачи лучше, но по ВЧ R1 мне нравятся больше. Вообще, IMR R1 похожи на шаг от Lyra II в сторону Vega, но при этом с меньшим акцентом на НЧ и более ровным построением воображаемой сцены.

Campfire Audio Andromeda. Ну да, «Андро» примерно в 2 раза дороже данной модели, но других наушников этого ценового диапазона у меня нет. Andromeda — более аудиофильская модель, более нейтральная, но более детальная, с лучшим построением сцены и объёма, но при этом они суше и менее телесны на СЧ (точнее, последняя характеристика у них больше зависит от качества записи).

Совместимость

Наушники, разумеется, сделаны с прицелом на использование с хорошим плеером, при этом у них достаточный запас «потенциала» даже для топовых решений, с поправкой, естественно, на вкусовую подачу модели. Мне они больше всего понравились с нейтральными плеерами (iBasso DX200 или тот же Ultima SP1000).

Стилистически IMR R1 универсальны, если, конечно, вас устраивают протяжённые ВЧ (не все жанры от этого выигрывают), чувствительность к качеству записи выше среднего (особенно по верхним частотам), так что по шкале «придирчивости» заслуженные 8 баллов из 10.

По традиции, несколько треков для примера

Calvin Haris — One Kiss. Работа шотландского диджея прекрасно демонстрирует все сильные стороны наушников. Отменный упругий бас, чистые средние частоты, приятные, уходящие «вверх» эффекты и, конечно, общее ощущение трёхмерности — всё, что нужно R1, чтобы показать себя с лучшей стороны.

George Michael — A Different Corner. Если посмотреть непредвзятым взглядом, то уж чего у зарубежных мэтров поп-музыки не отнять, так это качества материала. Особенно если это живая запись весьма эмоционального вокалиста. IMR R1 не пасуют и на этом материале — прекрасное построение сцены, отличная передача эмоций вокала, полная разборчивость всех инструментов.

Massive Attack — Teardrop. Ну да, это не новинка, да и трек явно известный, но услышав, насколько прекрасны с ним герои сегодняшнего обзора, я просто не мог его пропустить. Характерная телесность в подаче материала превращает и фортепиано, и сопровождающий вокал в настоящий праздник для слуха, ну а чётко очерченные НЧ и лёгкие, протяжённые ВЧ дополняют звуковое полотно.

Выводы

Полная гармония содержания и внешности, достаточно брутальный внешне корпус скрывает внутри живой, напористый, весомый звук с приятными возможностями тюнинга. Ценник, конечно, не назвать бюджетным, но это тот случай, когда наушники вполне на уровне конкурируют в своём сегменте и во многих случаях даже превосходят его.

Купить IRM Acoustics R1 http://www.youtube.com/watch?v=-fZIZfcnU6Y