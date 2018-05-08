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Запрет на попрошайничество с животными могут внести в правила содержания собак и кошек в Москве
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Запрет на попрошайничество с животными могут внести в правила содержания собак и кошек в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Соответствующую норму могут проработать в комиссии Мосгордумы по экологической политике. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Зоя Зотова.
«Я считаю, что, конечно, это нужно принимать (запрет на попрошайничество с животными — прим. Агентства «Москва»). Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму. Поэтому считаю, что это норма должна быть. Ждем принятие федерального законодательства, и думаю, все-таки, поскольку там один из важнейших принципов — гуманное отношение к животным, это должно быть определено. У нас же в Москве есть временные правила содержания собак и кошек в городе, утвержденными постановлением правительства столицы, но там, к сожалению, вот это норма не прописана. Я проработаю этот вопрос (вопрос внесения запрета на попрошайничество с животными во временные правила содержания собак и кошек в Москве — прим. Агентства «Москва»). Может быть это нужно будет сделать совместно с федеральными законодателями», — сказала З. Зотова.
Она уточнила, что в настоящее время в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в зоне 25 м от вестибюлей станций. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб.
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