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В Якутии перевыполнили план по доставке грузов автозимниками
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В Якутии перевыполнили план по доставке грузов автозимниками 

ТАСС 58 минут назад
ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Якутии перевыполнили план по доставке грузов в 13 районов, которые входят в арктическую зону региона. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Юрий Зайцев.
"Завоз грузов автозимниками завершен. Последняя колонна автомашин прибыла в село Кюсюр Булунского района в понедельник. Все виды топлива, продуктов питания доставлены. Мы перевыполнили план, доставив 681 тыс. тонн при плане 644 тыс. тонн", — сказал он.
В частности, Среднеколымский район, который ранее несколько лет подряд испытывал проблемы с обеспечением топливом из-за неблагоприятных природных условий, получил более 16,5 тыс. тонн угля. «Это на 1,5 тыс. тонн больше плана. В восьми населенных пунктах созданы запасы от 200 до 800 тонн угля», — отметил Зайцев.
Он добавил, что доставка грузов проходила при сложных условиях. «В последние годы, глобальное изменение климата дает о себе знать. Аномально теплая погода в октябре и ноябре прошлого года привела к позднему открытию автозимников. Кроме того, было много снега, что также добавило немало трудностей», — добавил он.
Всего в арктической зоне Якутии живет около 70 тыс. человек, что составляет 7% населения республики. Жители занимают территорию площадью 1,6 млн квадратных метров, что составляет 50% территории всего региона.
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