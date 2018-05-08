В Якутии перевыполнили план по доставке грузов автозимниками

ЯКУТСК , 8 мая. / ТАСС /. Власти Якутии перевыполнили план по доставке грузов в 13 районов, которые входят в арктическую зону региона. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Юрий Зайцев.

"Завоз грузов автозимниками завершен. Последняя колонна автомашин прибыла в село Кюсюр Булунского района в понедельник. Все виды топлива, продуктов питания доставлены. Мы перевыполнили план, доставив 681 тыс. тонн при плане 644 тыс. тонн", — сказал он.

В частности, Среднеколымский район, который ранее несколько лет подряд испытывал проблемы с обеспечением топливом из-за неблагоприятных природных условий, получил более 16,5 тыс. тонн угля. «Это на 1,5 тыс. тонн больше плана. В восьми населенных пунктах созданы запасы от 200 до 800 тонн угля», — отметил Зайцев.

Он добавил, что доставка грузов проходила при сложных условиях. «В последние годы, глобальное изменение климата дает о себе знать. Аномально теплая погода в октябре и ноябре прошлого года привела к позднему открытию автозимников. Кроме того, было много снега, что также добавило немало трудностей», — добавил он.

Всего в арктической зоне Якутии живет около 70 тыс. человек, что составляет 7% населения республики. Жители занимают территорию площадью 1,6 млн квадратных метров, что составляет 50% территории всего региона.