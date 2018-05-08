На энергоблоке №4 Нововоронежской АЭС завершён отжиг корпуса реактора

На Нововоронежской АЭС специалисты завершили одну из ключевых операций на этапе модернизации энергоблока №4 — отжиг корпуса реактора.

Данная процедура позволяет восстановить свойства металла реактора, который длительное время находится в условиях высоких температур, жёсткого ионизирующего излучения и нейтронных полей.

С помощью специальной установки корпус реактора нагревают до температуры 475 градусов Цельсия, выдерживают 150 часов, после чего происходит медленное остывание. После этого структура металла полностью восстанавливает свои свойства, что увеличивает срок его эксплуатации на 10-30 лет.

Научно доказано, что эту процедуру можно повторять множество раз.

Технология впервые была применена в 1987 году на энергоблоке №3 Нововоронежской АЭС.

«Это был первый экспериментальный опыт. Именно у нас было создано и испытано оборудование для проведения восстановительного отжига. Сейчас эта процедура проводится на всех энергоблоках, которые идут на продление срока эксплуатации. Установка для отжига существует в единственном экземпляре, и с её помощью отжигают все реакторы серии ВВЭР-440», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Нововоронежской АЭС Андрей Меремьянин.